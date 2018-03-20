Teröristlerin neden kaçtığı ortaya çıktı

Merak edilen konu, terör örgütü üyelerinin Afrin’den nasıl ve neden kaçmak zorunda kaldıkları, nereye gittikleri.

NASIL VE NEDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDILAR?

Hürriyet’e bilgi veren güvenlik kaynakları örgütün zorla silah altına aldığı insanları Cinderes, Raco gibi kritik noktalarda ön mevzilerde savaştırmasının PYD/YPG içinde çözülmeye neden olduğunu belirtiyor. Yani örgütte ilk çözülme Cinderes, Raco gibi kritik alanlardaki TSK ve ÖSO başarısı ile başladı. 18 Mart’tan yaklaşık on gün önce bu çözülmeye karşı Kandil’in “ölene kadar mevzilerde kalın” talimatı vardı. Üstelik güvenlik kaynaklarına ulaşan bilgiye göre, yine Kandil’in talimatıyla kaçmaya kalkışanlara yönelik “örgüt için infaz” uygulanmaya başlandı. Bu Afrin’de PYD/ YPG çözülmesini de hızla artırdı.

Edinilen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarısı, tüm stratejik tepelerin ele geçirilerek, Afrin merkezin tam bir kıskaç altına alınmasının ardından Kandil terör örgütü unsurlarına “kaçın” talimatını verdi. 18 Mart’tan yaklaşık 6 gün önce başlayan çıkış son üç günde daha da yoğunlaştı. 4 bin ila 5 bin arasındaki terör örgütü üyelerinin Telrifat ve Halep üzerinden Menbiç’e geçtiği bilgisi var. Kaynaklar Menbiç ile Fırat’ın doğusu arasındaki geçişkenliğe dikkat çekiyorlar. Afrin’den gelenler dışında Menbiç’te de 1500 kadar terörist bulunduğu bilgisi veriliyor.



ÖRGÜTÜN HAİN PLANINA DARBE



Ankara’da Afrin harekatıyla önemli bir aşama kaydedildiği belirtiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’nun başarılı harekatıyla 2012 yılından beri örgütün elinde tuttuğu Afrin’den kaçmak zorunda kalmasına dikkat çekiliyor. “YPG/PYD şehir savaşını göze alamadı “ tespiti yapılıyor. Terör koridorunun kırılması, Türkiye’nin sınırlarının bir bölümünü terör tehdidinden arındırmış olması da harekatın önemli sonuçları olarak sıralanıyor. Kaynakların dikkat çektiği bir başka önemli bilgi ise, örgütün turizm sezonuna yönelik eylem planına ilişkin. Güvenlik yetkililerinin verdiği bilgiye göre örgüt Amanos üzerinden turizm sezonunu baltalamaya yönelik eylem planlıyordu. Afrin’in temizlenmesi ile terör örgütünün Amanos bağlantısı da kesilmiş oldu.

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