Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

    Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

    Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE (DHA)
    13.03.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e birkaç kilometre mesafedeki Basilhaye tepesindeki teröristlere ait kulelerden birisi, savaş uçaklarının bombardımanıyla imha edildi.

    TSK’nın Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin kent merkezi yakınındaki köylerde de denetimi sağlamaya başladı. Dün Afrin kent merkezine birkaç kilometre mesafede bulunan Basilhaye köyünün bulunduğu bölgede köyle aynı ismi taşıyan tepede teröristlerin, inşa ettiği 3 kuleden çevreyi gözetlediği belirlendi.

    Teröristlerin kulesi böyle imha edildiBölgeye operasyon düzenleyen TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerleyişini tepede bulunan kulelerdeki keskin nişancılar engellemeye çalıştı. Aynı sırada havadan görüntü alan insansız hava araçlarından bazı terörist grupların da ÖSO grubunun bulunduğu bölgeye doğru hareketliliği saptandı.

    Teröristlerin kulesi böyle imha edildiBunun üzerine koordinatı belirlenen bölgeye hava operasyonu düzenlendi. Koordinatları belirlenen kulelerden biri, savaş uçağı tarafından imha edildi. Bombardıman sırasında vurulan kuleden yükselen alev topu, bir ÖSO üyesinin cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi.

    Teröristlerin kulesi böyle imha edildiKulenin imhasının ardından ÖSO üyeleri önce Basilhaye tepesinde kontrolü sağladı, çatışmaların ardından da Basilhaye köyünü terör örgütünden arındırarak özgürleştirdi.

    Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (12.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Suriye , Afrin , Afrin operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , Basilhaye , ÖSO , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri