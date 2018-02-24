Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Teröristlerin korkulu rüyaları... Afrin'e doğru yola çıktılar

    Teröristlerin korkulu rüyaları... Afrin'e doğru yola çıktılar

    Rıza ÖZEL-Eray GÖRGÜLÜ
    24.02.2018 - 18:11 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı harekâtı kapsamında görevlendirilen jandarma komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) timleri ve güvenlik korucuları dualarla Afrin'e uğurlandı.

    Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) timleri ve güvenlik korucuları için Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir 'Müşterek Görev Merkezi' (MGM) oluşturuldu. Harekât süresince komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularının barınma üsleri olacağı belirtilen merkez dün yapılan törenle açıldı.

    Törende konuşan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, “Sizin tek birinizin tırnağı bin terörist etmez. Sizin hepinizi tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Oraya gidiş nedenimiz siviller değil teröristlerdir. Hepinizin gözlerinden öpüyorum yolunuz açık olsun” dedi.

    Törenden sonra Suriye’deki terör gruplarına yönelik Zeytin Dalı harekâtı kapsamında görevlendirilen jandarma komando, JÖH- PÖH timleri ve güvenlik korucuları, Orgeneral Metin Temel ile birlikte komando marşı söyleyip ant içmiş daha sonra ise Cuma namazını kılmışlardı. Teröristlerin korkulu rüyası olan yüzlerce özel kuvvet ekibi bugün Müşterek Görev Merkezi'nden Afrin'e uğurlandı.


    Etiketler: Afrin , JÖH , PÖH , Zeytin Dalı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri