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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Teröristlerin kirli oyunu ortaya çıktı

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Resulayn’a yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, YPG/PKK’nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları ‘canlı kalkan’ olarak kullandıklarını söyledi.

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  • Teröristlerin kirli oyunu ortaya çıktı
  • Teröristlerin kirli oyunu ortaya çıktı
  • Teröristlerin kirli oyunu ortaya çıktı
  • Teröristlerin kirli oyunu ortaya çıktı
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Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, kontrolünü sağladıkları köyde YPG/PKK'nın kirli oyununu engelledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın canlı kalkan olarak kullandığı sivilleri teröristlerin elinden kurtardı. Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından paylaşılan görüntülere, Liva Şükür El Şimal Tugayı komutanlarından Yüzbaşı Halil Hayriyye’nin, kurtarılan sivillerle diyaloğu yansıdı.

Görüntülerde, ‘Sizi kim kurtardı’ sorusuna bir genç, ‘Suriye Milli Ordusu’ cevabını veriyor. ‘YPG/PKK size nasıl davrandı?’ sorusuna ise, Suriyeliler, ‘Çok kötü. Eşyalarımızı çalıyorlar, boş evlerde bırakıyorlar. Çıkmamıza da izin vermiyorlar. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz?’ ifadelerini kullanıyorlar.

SMO komutanının, ‘Canlı kalkan mı yapıyorlar’ sorusunu ise ‘Evet’ karşılığını veriyorlar.

Ardından Yüzbaşı Halil Hayriyye, ‘Biz kardeşiz. Sizi kurtaracağız ve sonrasında evlerinize, yurdunuza döneceksiniz?’ diyor.

SMO askerlerinden bölgede çok sayıda ailenin, YPG/PKK tarafından evlerine hapsedildiği ve ‘Canlı kalkan’ olarak kullanıldığı bilgisi öğrenildi.

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