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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.10.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Teröristlerin hareketleri İHA ve SİHA’larla izleniyor

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Teröristlerin hareketleri İHA ve SİHA’larla izleniyor

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı’na ara verilmesinde 3’üncü güne girildi. Sessizliğin hakim olduğu bölgede Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn’da bulunan terör örgütü PKK/YPG mensuplarının bölgeden çekilip çekilmedikleri İHA ve SİHA’lar tarafından izleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın oluşturmak istediği terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, 17 Ekim akşamı ABD ile yapılan mutabakat gereği 5 günlüğüne ara verildi. Yapılan anlaşmaya göre; Türkiye 120 saat boyunca (22 Ekim saat 20.00'ye kadar) hedeflenen noktalardan teröristlerin çekilmesini bekleyecek.  Teröristlerin hareketleri ise bölgede uçuş yapan İHA ve SİHA’lar tarafından gözleniyor. Terör örgütü PKK/YPG denetiminde bulunan Resulyan’da 300 civarında tünellin bulunduğu bölgede şu ana kadar tespit edilen 70 civarındaki tüneli imha eden TSK ve SMO kuvvetleri ise mayın taraması ve tuzaklamalara karşı arama faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı ise Resulyan’da devam eden arama-tarama sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın gizlendiği bir cephanelik bulduğunu duyurdu.

Öte yandan Resulayn’a sınır komşusu olan Ceylanpınar’da hayat normale dönerken, sınırdan çok sayıda ambulans ve askeri birliklerinin geçiş yaptıkları gözlemlendi. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nın devam ettirdiği Fırat’ın doğusunda binlerce asker bölgeyi terörden temizlemek için teröristlerle mücadele ederken, vatandaşlarda harekata destek vermeyi sürdürüyor.

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