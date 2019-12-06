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HATAY, (DHA)
06.12.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı

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Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı

HATAY'da Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı arazi taraması yapan 4 asker, tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. 

İskenderun ve Dörtyol ilçeleri yaylalarında terör örgütü PKK'ya yönelik arazi tarama çalışmaları başlatıldı. Operasyon sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker, yaralandı. Yaralı askerler, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

İskenderun Kaymakamı İskender Yöndem ile 39. Mekanize Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılıç, hastaneye gelerek, askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

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