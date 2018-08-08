Teröristleri sahte belgelerle yurtdışına gönderiyordu
YURTDIŞINA kaçmak isteyen terör örgütü FETÖ, PKK ve DEAŞ üyelerinin de aralarında bulunduğu kişilere sahte belge hazırladığı belirlenen Erkan Ç., (41) sahte belge imalathanesine çevirdiği bodrum katında gözaltına alındı.
Erkan Ç.’nin uyuşturucu ve cinayetten cezaevinde yattığı, cezaevinde yattığı dönemde sahte belge hazırlamayı öğrendiği belirtilirken, yapılan aramada kimlik hazırlanan bir kişinin 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Erkan Ç.’nin hazırladığı sahte belgelerle çok sayıda FETÖ, PKK ve DEAŞ’lı teröristin yurtdışına çıktığı kaydedildi.
Erkan Ç.’nin 300 TL’ye kimlik hazırladığı, 3 ile 5 bin Euro arasında da sahte pasaport yaptığı tespit edildi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Erkan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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