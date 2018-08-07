Son dakika... İstanbul'da yakalandı! O teröristlerin hepsi ona gidiyordu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İstanbul'da yakalandı! O teröristlerin hepsi ona gidiyordu...
GeriGündem Son dakika... İstanbul'da yakalandı! O teröristlerin hepsi ona gidiyordu...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
07.08.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da yakalandı! O teröristlerin hepsi ona gidiyordu...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

Yurt dışına kaçmak isteyen terör örgütü FETÖ, PKK ve DEAŞ üyelerinin de arasında bulunduğu kişilere sahte belge hazırladığı belirlenen Erkan Ç., sahte belge imalathanesine çevirdiği bodrum katında gözaltına alındı. Uyuşturucu ve cinayetten kaydı olan Erkan Ç.’nin, tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde tanıştığı sahtecilerden işi öğrendiği belirlendi.

İstanbul Göçmen ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri, 3 ay önce, terör örgütü üyelerine yurt dışına çıkmaları için sahte belge hazırlayan bir kişiyle ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Adının Erkan Ç.(41) olduğu belirlenen hedef kişinin, Avcılar Gümüşpala Mahallesi‘ndeki bodrum katında sahte belgeleri hazırladığı belirlendi.

Ekipler bodrum katına operasyon düzenlendi. Erkan Ç. gözaltına alınırken, aramada yüzlerce basıma hazır sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, hazırlanmış sürücü belgeleri ve nüfus cüzdanları, 2 adet yabancı kişiler için ikamet izin kartı, 1 adet siyasi parti üyelik kartı, 6 adet mühür, 311 adet hologram, 1 adet özel güvenlik kartı, pompalı tüfek ve sahte belge yapım malzemeleri ve makineleri ele geçti.

Erkan Ç.’nin uyuşturucu ve cinayetten cezaevinde yattığı, cezaevinde yattığı dönemde sahte belge hazırlamayı öğrendiği belirtilirken, yapılan aramada kimlik hazırlanan bir kişinin 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Erkan Ç’nin hazırladığı sahte belgelerle FETÖ, PKK ve DEAŞ üyelerinin yurt dışına çıktıkları kaydedildi. Erkan Ç’nin 300 TL’ye kimlik hazırladığı, 3 ile 5 bin euro arasında da sahte pasaport yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Erkan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika… Bedelli askerlikle ilgili ilk rakam açıklandı

Genç kadının feci sonu

Belediye Başkanı aldıkları kararı böyle açıkladı

Yaşlı kadın doğum gününde ölü bulundu