Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılmaz hale getiriliyor
FIRAT'ın doğusunda Barış Pınarı Harekât bölgesinde tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor" denildi.
Barış Pınarı Harekât bölgesinde tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/avv7DOqC0L— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 26 Ekim 2019
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