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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)
11.11.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Teröristlerden temizlenen Tel Abyad ve Resulayn'a insani yardım

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Teröristlerden temizlenen Tel Abyad ve Resulayn'a insani yardım

'BARIŞ Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn'da, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) insani yardım malzemesi dağıtımı devam ediyor.

Fırat'ın doğusunda, 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayanlara, Türkiye'den yardımlar sürdürülüyor. Mehmetçiğin operasyonuyla kontrol altına alınan Tel Abyad ve Resulayn'da AFAD, Türk Kızılayı ve STK'lar tarafından 15 Ekim'den beri insani yardım malzemesi dağıtılıyor.

Bugüne kadar bölgede 131 bin 500 kilo un, 26 bin 253 gıda kolisi, 2 bin 475 hijyen seti, 20 bin 466 şişe su, 1500 oyuncak, 1990 battaniye, 2726 meyve suyu ve süt ile 27 bin 300 ekmek dağıtıldığı öğrenildi.

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