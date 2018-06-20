Teröristlerden hain pusu: Üç şehit

Bölgeye 6. Komando Motorize Piyade Tugayı’ndan askerler sevk edildi. Yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç (20) şehit oldu, 2 asker yaralandı.



Güçlükonak kırsalındaki güvenlik üs bölgesi yolunda, dün sabah ikinci patlama daha meydana geldi. El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş İzzet Ak (28) şehit oldu, 1 asker de yaralandı.



Siirt’in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında ise devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin de durumunun ağır olduğu bildirildi.



ASKERİ KONVOYA SALDIRI

Hakkâri-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Köprülü köyü Aslanboğazı mevkisinde PKK’lı teröristler tarafından askeri konvoya roketli saldırı düzenlendi. Roketin askeri araca isabet etmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alınırken, kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.