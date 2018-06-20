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    Teröristlerden hain pusu: Üç şehit

    DHA
    20.06.2018 - 00:28 | Son Güncelleme:

    Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi kırsalında bulunan Berigerik güvenlik üs bölgesinin yol yapım çalışmasında kullanılan iş makineleri önceki gece bir grup PKK’lı terörist tarafından yakıldı.

    Bölgeye 6. Komando Motorize Piyade Tugayı’ndan askerler sevk edildi. Yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç (20) şehit oldu, 2 asker yaralandı.

    Güçlükonak kırsalındaki güvenlik üs bölgesi yolunda, dün sabah ikinci patlama daha meydana geldi. El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş İzzet Ak (28) şehit oldu, 1 asker de yaralandı. 

    Siirt’in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında ise devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

    ASKERİ KONVOYA SALDIRI
    Hakkâri-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Köprülü köyü Aslanboğazı mevkisinde PKK’lı teröristler tarafından askeri konvoya roketli saldırı düzenlendi. Roketin askeri araca isabet etmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alınırken, kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

    Etiketler: terör saldırısı , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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