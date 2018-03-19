Teröristler sivil gibi kaçmış

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı harekâtının 58. gününde ana hedef olan Afrin ilçe merkezine girdi. Özel Kuvvetler, önceki gece doğu ve batı hatlarının tam ele geçirilmesinden sonra ilçe merkezine ağırlıklı olarak batıdan sızarak, giriş yollarında keşif yapıp riskli bölgeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıların bulunduğu yerleri belirledi, temizlik yaptı.

Özel Kuvvetler’le birlikte Jandarma ve Polis Özel Harekât (JÖH ve PÖH) timleri de olası bir meskun mahal operasyonu için içeri girip operasyona destek verdi.

TWITTER’DAN DUYURULDU

Temizliğin tamamlanmasından sonra dün sabah saat 06.00’dan itibaren TSK destekli ÖSO güçleri, daha önce sivillerin çıkışı için açılmış güneydoğudaki koridordan ilçe merkezine girmeye başladı. Eşreffiye ve Cekilliyeh semtleri ile kuzey, doğu ve batı kesimlerden de birlikler kente girdi. Türk savaş uçakları da kent semalarında yoğun şekilde uçtu. TSK ve ÖSO, ilçe merkezine girişte ciddi bir direnişle karşılaşmadı. İlçe merkezi 2.5 saat içinde saat 08.30 itibariyle tamamen kontrol altına alındı. Gümrük ve elektrik dağıtım merkezi ele geçirildi. Tanklar ve zırhlı birlikler de ilçe merkezine girdi. Genelkurmay Başkanlığı da saat 11.30’da resmi Twitter hesabından Afrin’in tamamen kontrol altına alındığını dünyaya duyurdu. Saat 14.00’te yapılan yazılı açıklamayla da 18 Mart’ta Afrin şehir merkezinin TSK ve ÖSO tarafından kontrol altına alındığı bildirildi.

ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN

JÖH ve PÖH timleri, ilçe merkezinin kontrol altına alınmasından sonra tuzak arama çalışmalarına başladı. İlçeye giren birlikler, sözde kanton yönetim binasına Türk bayrağı ve ÖSO bayrağı astı. Binanın çatısına da Türk bayrağı çekildi. Bir Türk askeri, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Türk milletine ve yüce şehitlerimize armağanıdır” dedi. Bazı zırhlı araçlar da Türk bayraklarıyla donatıldı.

MABATLI DA ALINDI

TSK, Afrin ilçe merkezinin alınmasına rağmen harekatın devam ettiğini bildirdi. Kırsalda yer çatışmalar devam ederken Mabatlı beldesi de teröristlerden alındı.

Türk güvenlik güçleri, birkaç gün önce kentin giriş ve çıkış bölgelerinde kontrol noktaları kuran teröristlerin TSK ve ÖSO birlikleri girmeden önce kaçtıklarını değerlendiriyor. Afrin’deki sivil milislerin de silahlarını bıraktıkları tahmin edilirken, PYD/PKK’nın kaçmak isteyen teröristlerden bazılarını infaz etmesine rağmen kaçışları önleyemediği belirtildi. PYD/PKK’lıların sivil kıyafetlerle kenti terk edip Tel Rıfat istikametine doğru kaçtıkları sanılıyor.

DIŞ BASIN BÖYLE DUYURDU

AFRİN kent merkezinin TSK ve ÖSO kontrolüne girmesi dış basında da büyük yankı buldu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, “Türkiye destekli güçler, Kürtleri Afrin’in merkezinden çıkardı” başlığını kullandı. BBC, “Türkiye destekli güçler, Afrin’in merkezinin tam kontrolünü sağladı. Savaşçılar bayrak salladı ve efsanevi bir Kürt figürün heykelini yıktı” diye yazdı.

Amerikan CNN televizyonu da “Türk güçleri, Suriye kentinin merkezini Kürt savaşçılardan aldı” diye duyurdu. Haberde operasyonun 2 ay sürdüğü ve binlerce kişinin kenti terk ettiği belirtildi.

İngilizce yayın yapan Rus haber sitesi Sputnik, “TSK ve ÖSO, Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin elindeki Afrin kenti üzerinde kontrolü sağladı” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

TSK: SİVİLLER İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR

TSK’dan yapılan açıklamada harekâtın planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Afrin’de yaşayan sivillerin emniyeti için gereken tüm tedbirler alınmaktadır. Bunun yanında harekât alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam edilmektedir. 18 Mart 2018 tarihi itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır.

46 ŞEHİT, 225 GAZİ

Harekât kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 225 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Harekâtın başlangıcından itibaren toplam 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Vatan, millet, bayrak ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna hayatlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temenni ederiz.”