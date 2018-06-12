Teröristler sığınakta kadın kıyafetiyle tiyatro oynamış

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi'nde 2 Mart'ta etkisiz hale getirilen 4 teröristin barındığı sığınağı bulmak için araştırma yaptı.



Araştırmalar sonucu teröristlere ait sığınağın, aynı bölge yakınındaki Sukonak Mahallesi Arap Yaylası mevkisinde olduğunu tespit eden ekipler, bölgeye özel harekat polislerinin (PÖH) de desteğiyle operasyon düzenledi.



Operasyonda, kayalık alanda yer alan ve bir metre genişliği yüzünden içine güçlükle girilen sığınak tespit edildi.



Çevrede bomba düzeneği taraması sonrası sığınağa giren ekiplerce gerçekleştirilen aramada 100 metre kablo, akü, 2 çadır, 2 piknik tüpü, çok sayıda yaşam malzemesi, terör örgütü mensuplarının giydiği kıyafetler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Terör örgütü mensuplarının 2015-2018 yıllarındaki kış üstlenmesini geçirmek için kullandıkları tespit edilen sığınakta ele geçirilen malzemeler, incelemenin ardından olay yerinde imha edildi.



Kadın kıyafeti giyip tiyatro gösterisi yapmışlar



Genişletilen araştırmalar sonucu terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan "Adil" kod adlı Tarık Şen, "Canfeda" kod adlı Taner Ağar, "Agir" kod adlı Hamza Uruk ve "Çektar" kod adlı Veysi Çelik adlı teröristlerin, etkisiz hale getirilmeden önce bu sığınakta kaldıkları bilgisine ulaşıldı.



Tarık Şen ve diğer 3 terörist ile Ağrı ve Kars'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 örgüt mensubunun da bu sığınakta çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğraflarda, içi brandayla kapatılan sığınakta toplanan ve tamamı erkek teröristlerden 3'ünün, etek giyip şal takarak diğer teröristlere tiyatro gösterisi sunduğu anlaşıldı.