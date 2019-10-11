Teröristlerden gazetecilere ikinci saldırı! İşte o dehşet anları...
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla ikinci bir saldırı daha düzenlendi. Güvenlik güçleri, ikinci saldırının ardından önlem alarak gazetecilerin binayı güvenli şekilde tahliye etmesi için çalışmalara başladı. Camların kırıldığı ve Kamışlı'daki teröristler tarafından hedef alınan bina şu an boşaltılıyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı'nın 3’üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
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