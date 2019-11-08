Teröristler çıkmış değil

8 YILLIK KİRLİ PLAN



“Barış Pınarı harekâtı, ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturmuştur. Harekâtın ilk anlarından itibaren Türkiye ile güçlü bir dayanışma sergileyen tüm dost devletlere buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tıpkı 15 Temmuz ihaneti sonrasında verilen destekler gibi bu süreçte de ülkemizin yanında duran tüm ülkeleri hayırla, şükranla yad edeceğiz. Türkiye’yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri de unutmayacağız. Tarihte bunları bu şekilde kayda geçecektir.

Ülkemiz Barış Pınarı harekâtı ile 8 yıllık kirli planları, sadece 8-9 günde paramparça etmiştir. Türkiye ve Türk tarihi ile hesaplaşmaya çalışılmasının gerisinde ülkemizin bu büyük başarısı vardır.

GÖRÜŞMEYİ BEKLEDİM

(ABD ziyaretiyle ilgili muhalefetten gelen açıklamalar) Amerika seyahatimin iptal edilmesi konusuna yönelik, biz müsaade etsinler de ‘gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı’ bu konuları çok geniş kapsamlı bir değerlendirme yapma fırsatını ekibimle beraber bulduk. Nitekim de en son dün (önceki) akşamki telefon görüşmesini bekledim. Dün akşamki telefon görüşmesinden sonra da gitme kararını verdik. Bizim için en önemli hüküm istişareye önem vermektir.

Şu anda yaptığımız ziyareti ise çok farklı bir dönemde yapıyoruz. Barış Pınarı harekâtının olduğu bir dönemde. Burada Amerika’nın etkinliği var. Üstelik de Amerika 32, 33 bin TIR buraya ne yazık ki araç, gereç, silah, mühimmat gönderdi. Bunları yüz yüze görüşmek başka bir şey, telefonla bunu yapmak başka bir şey. Nitekim akşam telefon görüşmemizde bu değerlendirmeleri yüz yüze yapmamızın çok daha isabetli olacağı fikrinde mutabık kaldık.

MUTABAKAT YAPMIŞTIK

Bu görüşmeleri yaparken bir taraftan malum YPG/PYD, DEAŞ, PKK bütün bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içerisinde bize verenler şu anda bunu gerçekleştirmiş değil. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız mutabakatta da 150 saat içerisinde onların ağırlıklı kontrolünde olan bölgelerde rejim güçleriyle beraber, ne yazık ki 150 saat geçti şu an itibarıyla o bölgelerden de teröristler çıkmış değil. Biz bütün bu teröristlerin çıkılması kaydına bağlı olarak bir mutabakat metnini görüşmüş ve onun üzerinde anlaşmıştık. Şu an durum tabii ne yazık ki böyle değil. Şu anda hâlâ teröristler Suriye Milli Ordusu’na saldırıyor.

BUGÜN SMO’DAN 11 ŞEHİT

Bu sabah SMO’dan 11 şehit var. Tabii karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü. Bu mücadele sürmesin mi? Onlar bu saldırıları yaparken SMO veya bizim askerimiz sessiz mi kalsın? Tabii ki misliyle bunun cevabını hatta daha fazlasıyla vermek durumundayız ki bu mücadeleden başarıyla çıkalım.

GÖRÜŞMELERİ KESEMEYİZ

(ABD’ye gitmeme talebi) Şu anda Sayın Akşener’in bu talebini doğru bulmuyorum. Biz bu adımı atmak durumundayız ve bu görüşmeleri asla kesemeyiz. En zor şartlarda bile bu görüşmeleri yapmak durumundayız. Şahsımla olmasa bile, Amerika dışı bazı ülkeleri konuşuyorum, bunlara da ilgili bazı birimlerimizin elemanlarını göndererek, onlarla bile iplik inceliğinde dahi olsa, biz bu görüşmelerimizi yapmak durumundayız.

PUTİN’LE DEĞERLENDİRME

(Rusya ile devriyeler devam edecek mi?) Mutabakatın gereği neyse bunu Türkiye olarak sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz. Biz bu mutabakattan geri adım atmayız. Dün gece Sayın Trump ile görüştük, bu ara Sayın Putin’le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim. Bu görüşmelerden sonra da tabii ki ABD seyahatinde de bütün aldığımız mesafeyi Sayın Trump’la da değerlendirme fırsatını bulacağız. Temennim odur ki bir an önce neticeye kavuşalım. Artık biz önümüzdeki harekât tablosunu adeta ülkemizin haritası neyse o şekilde bilir hale geldik, nerde ne var bunu bilir hale geldik.”

OLAY CİDDİ BOYUTLARA GİDİYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ’ın öldürülen elebaşı Bağdadi’nin aile üyelerinin yakalanmasıyla ilgili dün Esenboğa Havalimanı’nda ve Macaristan’da yaptığı açıklamalarda özetle şunları söyledi: “Şu anda gerçekten olay ciddi boyutlara doğru gidiyor. Yani Bağdadi’nin tüm yakın çevresi daha çok ülkemizi hedef aldı ve bunlar ülkemize yerleşmenin veya ülkemizde gelip bulunmanın gayreti içerisinde. En son Azez’de ablasının, eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı. Biz tabii bu yakaladıklarımızı, kendi geri gönderme merkezlerimize alıyoruz. Bu geri gönderme merkezlerinde duracaklar. Ondan sonra Adalet Bakanlığımız bu konuda ne karar verecek bunu göreceğiz. Eşi yaklaşık bir, bir buçuk yıldır elimizdeydi. Elimizde olan eşinin de aynı şekilde bu süreçte yeri olacak. Fakat şimdi olay daha da genişledi, gelişti. Bağdadi’nin eşinin yanında DNA’sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri de kararlılıkla devam ediyor. Bunları derinleştirmek durumundayız ki yanlışa düşmeyelim...

İlk etapta sadece El Bab’da 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirerek derdest ettik. Şu anda cezaevlerimizde 1150’yi aşkın DEAŞ’lı var. İşte en son Bağdadi’nin ablasını Azez’de eşiyle beraber yakaladık, şu anda bizde. Aynı şekilde eşini yakaladık, bizde. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık, onlar da şu anda elimizde. Biz DEAŞ ile mücadeleyi böyle veriyoruz ve bunu vermekte kararlıyız. Asla bundan taviz vermeyiz. Çünkü terörün ve teröristin iyisi, ‘benimki, seninki’ anlayışı olmaz.

KOBANİ’NİN BAĞDADİ’DEN FARKI YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump’la ile görüşmesine tekrar değinerek şunları söyledi: “Her şeyden önce görüşmemizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları, ele alacağız. İkili ilişkilerde özellikle S400, Patriot ve F-35 konusu bunlar da görüşme içerisinde yer alacak konulardır. Hepsinden öte terörle mücadelede bundan sonraki süreçte beraber neler yapacağız. Bugün Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi’den hiçbir farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir. Yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün o da başındadır. Şimdi burada ‘benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü’ diyemeyiz.”



Erdoğan ayrıca Patriot’lar verilmediği için savunma sistemlerine alternatifler aradıklarını belirterek “Ancak Amerika bize Patriot verecekse, Amerika’dan da şartlar uygun olması halinde Patriot alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik. ” dedi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, “Güvenli bölge konusunda üstümüze düşeni yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurusunu yaptığı yeniden inşa projelerinde memnuniyetle yer alacağız.” diye konuştu. (AA)



TERASTA SOHBET



CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin dördüncü toplantısı kapsamında dün Budapeşte’ye gitti. Viktor Orban, Başbakanlık Ofisi’nin terasından Erdoğan’a Tuna Nehri’ni ve Budapeşte’deki tarihi yapıları gösterdi. Macar mevkidaşı Janos Ader ile bir araya gelen Erdoğan dün Gül Baba Türbesi’ni de ziyaret etti.