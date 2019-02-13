Teröristle isim benzerliği işinden etti
İstanbul Okmeydanı Ağız Diş Sağlığı Hastanesi’nde 11 yıldır taşeron işçi olarak çalışan Kazım Yıldırım, taşeron işçilere tanınan kadrolu olma hakkından yararlanmak için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu. Ancak reddedildi. Ret gerekçesi olarak, Yıldırım hakkındaki bir istihbari not gösterildi.
Bu notta, Yıldırım’ın “yasadışı bir terör örgütünün mensubu ve kırsal kadro militanı olduğu” iddia edildi. Yıldırım, avukatı Özgür Urfa aracılığıyla Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.
Dava dilekçesinde, Yıldırım’ın 11 yıldır aralıksız şekilde aynı hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Mahkeme de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazarak, Yıldırım ile ilgili istihbari bilginin delillendirilmesini isterken, bir soruşturma açılıp açılmadığını sordu.
Emniyet “Yıldırım ile benzer isim ve soyisme sahip kişiye aynı arşiv kaydının oluşturulduğu, kaydın başka bir kişiye ait olduğu” belirtildi.
5. İdare Mahkemesi, 31 Ocak’ta yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Avukat Urfa, Yıldırım’ın işbaşı yaptırılması ve kendisine tazminat ödenmesi gerektiğini söyledi.
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