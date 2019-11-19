Teröristle değiştokuş
RUSYA, ABD’nin Suriye’de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı’nda boşalttığı üsse yerleşti. Anadolu Ajansı’nın elde ettiği görüntülere göre, Rus bayraklı askeri konvoy Fırat Nehri üzerindeki barajda kurulu üsse girdi. Bir Rus komutanın, terör örgütü PKK/YPG mensubu Şervan Derviş ile yan yana konuşma yapmasının ardından üssün devir teslimi gerçekleştirildi.
Bu esnada, Rus komutan ve söz konusu teröristin, Rusya bayrağı ve örgüt flamasını değiş tokuş etmesi dikkati çekti. Rusya, geçen hafta da Fırat Nehri’nin doğusundaki Aynularab (Kobani) kentinde ABD’nin boşalttığı Sırrin ve Sebit üslerine konuşlanmıştı. Fırat Nehri’nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015’te ABD desteğiyle YPG/PKK’nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat’ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016’da barajda üs kurmuştu.
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