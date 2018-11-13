Teröristin drone’u lazerle vurulacak
ŞIRNAK’ta teröristlerin patlayıcı yerleştirilmiş model uçakla saldırı girişiminin ardından gözler drone savar sistemlere çevrildi.
Türkiye’de METEKSAN ve ASELSAN bu sistemler üzerinde çalışırken, METEKSAN’ın ürettiği Kapan Drone Savar’da son aşamaya gelindiği öğrenildi. Radar sistemi ve termal/gündüz kameraları ile drone tespit ve takip özelliği bulunan sistemin saha testlerinde, teröristlerin kullandığı tipte küçük tipteki drone’lar bir buçuk kilometre mesafeden tespit edilirken, ilk kez 500 metre mesafeden lazerle etkisiz hale getirilebildi.
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