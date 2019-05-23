Terörist yayla ve ormanlarda yer gösteriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTerörist yayla ve ormanlarda yer gösteriyor
GeriGündem Terörist yayla ve ormanlarda yer gösteriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
23.05.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Terörist yayla ve ormanlarda yer gösteriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terörist yayla ve ormanlarda yer gösteriyor

Giresun kırsalında, HES çalışanları tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilen İçişleri Bakanlığı ‘Terörden arananlar’ listesinde gri kategoride yer alan ‘Aras Faraşin’ kod adlı PKK’lı terörist Aras Aslan, Gümüşhane-Giresun sınırındaki geçiş güzergahları ile bölgedeki sığınakları jandarmaya gösterdi.

7
  • Terörist yayla ve ormanlarda yer gösteriyor
  • Terörist yayla ve ormanlarda yer gösteriyor
  • Terörist yayla ve ormanlarda yer gösteriyor
  • Terörist yayla ve ormanlarda yer gösteriyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Giresun kırsalında dün akşam saatlerinde HES şantiyesine giderek yiyecek aradığı esnada köylülerin ihbarıyla yakalanan Aras Aslan, jandarma ekiplerine teslim edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’nda sorgusu süren terörist, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun-Gümüşhane sınırındaki yaylalara ve ormanlık alana götürüldü. JÖH timlerinin bölgede sürdürdüğü operasyonlarda Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalışma yaptı. Aras Aslan’a ait sırt çantası ve silahı da ele geçirilirken, HES yakınında vadi içinde bulunan bazı yaşam malzemesi eşyalar da kontrollü olarak patlayıcı ile imha edildi. Araç içerisinde elleri kelepçeli olarak bölgedeki yaylaları da gezen Aslan, yayla evlerinden nasıl hırsızlık yaparak erzak çaldıklarını ve çaldıkları erzakları götürdükleri sığınak ile depoları da tek tek anlattı. Aras Aslan, Espiye ve Güce kırsalında yer göstermeye devam ederken, diğer PKK’lı terörist ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Dudkanlu’da Trabzon Tonya’da depo ve sığınaklar ile geçiş güzergahlarını gösterdi.

Tunceli üzerinden bölgeye yeni geleceği değerlendirilen terörist grubun tüm geçiş güzergahları da kesilirken, operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Bin 700 komando etrafını sardı! Aç kalıp yakalandı
daha fazla video için
İşte o teröristin yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı
İşte o teröristin yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Anadolu Ajansı muhabirinin cansız bedenine ulaşıldı
Üzeri kirli diye minibüs koltuğuna oturtmadılar!
Fırtınada mahsur kaldılar! Denize atlayan koca öldü, eşi kurtarıldı
Meteoroloji İstanbul için uyardı: Yarın sabahtan itibaren...