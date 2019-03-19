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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.03.2019 - 21:05, Son Güncelleme:

Terörist Tarrant, kale manzaralı odada kalmış

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Terörist Tarrant, kale manzaralı odada kalmış

Yeni Zelenda’da camiye terör saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerden 9 ilden birisi olan Tokat’ta kaldığı otelde kale manzaralı odayı tercih ettiği öğrenildi.

Yeni Zelenda’da iki camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 Müslümanı şehit eden Brenton Tarrant’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ikincisinde Tokat’a 2016 yılı Eylül ayında geldiği öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın emri ile Eflak Prensi Voyvoda 3’üncü Vlad’ın 4 yıl boyunca esir tutulduğu kaleyi ziyaret etme amacıyla Tokat’a geldiği bilgiler arasında yer alan Tarrant’ın, şehir merkezinde kaldığı oteli kale manzaralı olduğu için tercih ettiği tahmin ediliyor.

18-19 Eylül 2016 tarihinde 403 numaralı otel odasında 1 gece konaklayan teröristin, insanlara yaptığı türlü işkencelerle tanınan Kazıklı Voyvoda'yı örnek aldığı, esir tutulduğu kaleyi görmek istediği varsayımlar arasında yer alıyor.

Terörist Tarrant, kale manzaralı odada kalmış

CANİNİN KALDIĞI ODADAKİ TÜM EŞYALAR DEĞİŞTİRİLECEK

Otel Genel Müdürü Kubilay Çinkılıç, Yeni Zelenda’da camiye terör saldırısı düzenleyen caninin otellerinde kaldığını öğrendiklerinde odayı konaklamaya gelenlere vermediklerini ifade ederek, "Yeni Zelenda canisinin otelimizde kullandığı tüm eşyaları değiştireceğiz, hiçbir kimsenin bu eşyaları kullanmasını temas etmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Terörist Tarrant, kale manzaralı odada kalmış

KONT DRACULA’NIN ESİR TUTULDUĞU KALE

Tokat Kalesi, tarihe en büyük Türk düşmanlarından biri olarak geçen Kont Dracula ya da Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Eflak Prensi III. Vlad’ın esir tutulduğu kale olma özelliği taşıyor.

"Vampirlerin atası" olarak bilinen ve birçok filme konu olan "Kont Dracula" ya da "Kazıklı Voyvoda" şeklinde anılan Eflak Prensi III. Vlad, 15’inci yüzyılda Fatih Sultan Mehmed Han’ın emri ile Tokat Kalesi’nde 4 yıl boyunca esir tutuldu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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