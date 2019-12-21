‘Terörist misin?’ diye sormuştu... O taksiciye 4500 TL ceza

Keleş’in, “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin?” diye hakaret edip fazla para istemesi üzerine Alyly, taksiden indikten sonra polise giderek şikâyetçi oldu. Yakalandıktan sonra taksici esnafı tarafından darp edilen Keleş, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Keleş hakkında ‘tehdit’, ‘kişiler arasında ayrımcılık yapmak’ ve ‘hakaret’ten 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 41’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında son sözü sorulan Keleş, “Olay sebebiyle 6 aydır çalışamıyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Keleş’in ‘tehdit’ ve ‘kişiler arasında ayrımcılık yapmak’ suçlarından unsurların oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar veren mahkeme, ‘hakaret’ suçundan 4 bin 500 TL adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanması geri bıraktı.