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Ayşegül USTA/İSTANBUL
21.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Terörist misin?’ diye sormuştu... O taksiciye 4500 TL ceza

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‘Terörist misin?’ diye sormuştu... O taksiciye 4500 TL ceza

Senegalli Ousmane Alyly 22 Mart 2019’da İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’ndan Aksaray’a gitmek için bindiği taksinin şoförü Osman Keleş’i taksimetreyi açması için uyardı.

Keleş’in, “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin?” diye hakaret edip fazla para istemesi üzerine Alyly, taksiden indikten sonra polise giderek şikâyetçi oldu. Yakalandıktan sonra taksici esnafı tarafından darp edilen Keleş, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Keleş hakkında ‘tehdit’, ‘kişiler arasında ayrımcılık yapmak’ ve ‘hakaret’ten 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 41’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında son sözü sorulan Keleş, “Olay sebebiyle 6 aydır çalışamıyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Keleş’in ‘tehdit’ ve ‘kişiler arasında ayrımcılık yapmak’ suçlarından unsurların oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar veren mahkeme, ‘hakaret’ suçundan 4 bin 500 TL adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanması geri bıraktı.

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