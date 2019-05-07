Terörist İHA’sına 3 katmanlı savunma
SINIR ötesinden insansız hava araçları (İHA) ve drone’larla bombalı saldırı girişimlerinin yoğunlaşmasının ardından güvenlik güçlerinin talebi üzerine çalışma başlatan ROKETSAN, sürü saldırılarına karşı üç katmanlı savunma sistemi geliştirdi. Jammer olarak bilinen elektromanyetik karıştırma, yeni geliştirilen Elektromanyetik Tahrip ve Lazer Tahrip yöntemleriyle çalışan Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi’nin (ALKA YESS) saha testleri, teröristlerin kullandığı İHA’lara karşı yapılırken, testler başarıyla sonuçlandı.
6 KM’DEN TESPİT
Terör örgütü PKK/PYD’nin, sınırdaki TSK üstlerine yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirilmiş İHA ve drone’larla saldırılarının artmasının ardından güvenlik güçlerinden gelen talep üzerine harekete geçen ROKETSAN, kısa sürede üç katmandan oluşan ‘ALKA YESS’ sistemini geliştirdi. ALKA YESS, METEKSAN’ın RETİNAR adlı radarıyla, hedefin büyüklüğüne göre 2.5 ile 6 kilometre arasındaki mesafeden tehdidi tespit edebiliyor ve hedefe kilitleniyor. Ardından jammer yani elektromanyetik karıştırma sistemi devreye girerek 4 kilometre mesafede bir koruma duvarı oluşturuluyor.
Otonom uçuş yeteneği kazandırılmış, karıştırmaya karşı daha dayanıklı hale getirilmiş ve sürü algoritmaları ile desteklenmiş İHA ve drone’lar, bu koruma duvarını aşıp hedefe doğru ilerlemeye devam edebiliyor. Sistemin ikinci katmanında elektromanyetik tahrip sistemiyle müdahale ediliyor. Türkiye’de ilk kez geliştirilen bir elektromanyetik yayın türüyle İHA ve drone’lara bir kilometre mesafeden fiziksel müdahalede bulunan ALKA YESS, cihazların elektronik bileşenlerini yakıyor.
İHA ya da drone, bu müdahaleye rağmen hedefe doğru ilerlemeye devam ederse bu kez devreye lazer tahrip sistemi giriyor. Yaklaşık 500 metreden lazerle vurulan İHA ve drone, etkisiz hale getiriliyor. Teröristlerin bugüne kadar düzenledikleri saldırılarda kullanılan İHA ve drone modelleriyle yapılan saha testleri başarıyla sonuçlandı.
MESKÛN MAHALDE KULLANILABİLECEK
Otonom, casus ve patlayıcı taşıyan drone’lar ile sürü İHA saldırıları ve EYP’ler gibi farklı özelliklerdeki tehditleri bertaraf edebilen ALKA YESS, kullanıcı ihtiyaçlarına göre, mobil veya sabit olarak kullanılabiliyor. 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araca entegre edilebilen mobil sistem, meskûn mahal operasyonlarında da bir kilometre mesafeden EYP’leri imha edebilecek. Sabit sistemin ise karargâh, üs-liman, kalekol gibi kritik tesislerin nokta hava savunması için kullanılması hedefleniyor. Sistemin TSK envanterine alınması için ROKETSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
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