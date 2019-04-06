Terörist başı Gülen'in yeğenine verilen ceza onandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTerörist başı Gülen'in yeğenine verilen ceza onandı
GeriGündem Terörist başı Gülen'in yeğenine verilen ceza onandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
06.04.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Terörist başı Gülen'in yeğenine verilen ceza onandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terörist başı Gülen'in yeğenine verilen ceza onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Büşra Gülen'e, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Büşra Gülen, 21 Ocak'ta "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Gülen'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Mahkemenin verdiği bu karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu. Daha sonra Gülen'in temyiz başvurusu üzerine, dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı ve hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun şekilde elde edildiği sonucuna varan Daire, Büşra Gülen'e verilen hapis cezasını onadı.

Örgüt evlerinin ihtiyaçlarını giderdi

Yapılan yargılamada, örgütle bağlantılı şirketlerde sigorta kaydı bulunduğu belirlenen Büşra Gülen'in, Bank Asya'da hesabının olduğu tespit edilmişti.

Örgütsel toplantıları organize ettiği saptanan Büşra Gülen'in, 12 Ekim 2015 ile 19 Şubat 2016 arasında örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı belirlenmişti. Program üzerinden 702 mesaj gönderdiği ve bin 151 mesaj aldığı tespit edilen Gülen'in, bu yazışmalara göre, örgüt evlerinin ihtiyaçlarının giderilmesinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedilmişti.

ByLock üzerinden çeşitli görüşmeler yapan Gülen'in, bir mesajda, "Her an tutuklanabilirim malum, ilk bizi alacaklarmış haber geldi." ifadesine yer verdiği aktarılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti son rakamı açıkladı: "Lehimize yazılan oy 13 bin 969'dur"

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Aradaki oy farkı azalıyor'