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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
09.08.2018 - 01:32, Son Güncelleme:

Teröre karşı yeni 'A Takımı'

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Teröre karşı yeni 'A Takımı'

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terörle mücadelenin belkemiğini oluşturan komando tugaylarının yeni komutanları belli oldu.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan yeni atamalarla TSK’nın terörle mücadele eden kadrolarında önemli değişikler yapıldı. Komando tugaylarının 13’ünün komutanı değişti.

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararıyla 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere ‘Orgeneral’ rütbesine terfi eden 2’nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, terörle mücadelede ‘A Takımı’nın başında kaldı. Temel, hem terörle mücadele operasyonları hem de Suriye’de süren Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını yönetmeye devam edecek. Oramiral rütbesine terfi eden Adnan Özbal, Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görevini sürdürecek.

Teröre karşı yeni A Takımı


İsmail Metin Temel 

KOMANDO TUGAYLARI
Güneydoğu, Kuzey Irak ve Suriye’deki harekâtlarda önemli görevler üstlenen komando, hudut komando tugayları ile eğitim yerlerinin komuta kademesinde yapılan değişiklikler şöyle:

Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Muammer Alper Hakkâri’deki Dağ ve Komando Tugayı Komutanı, 2’nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı (Eğirdir/Isparta), Genelkurmay Özel Kuvvetler Kurmay Başkanı Tuğgeneral İlkay Altındağ (FETÖ’nün İzmir Casusluk Kumpası’nda tutuklanıp serbest kalmıştı) 1’inci Özel Kuvvet Tugay Komutanı (Ankara), Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Oğuz Tozak Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanı, Tuğgeneral Ergin Altay Kayseri 1’inci Komando Tugayı, Kara Kuvvetleri Harekât Başkanlığı emrindeki Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın Çukurca 2’nci Hudut Tugay Komutanı, 1’inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış 28’inci Hudut Tugay Komutanı (Ardahan), Tuğgeneral Rafet Kılıç Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı (Şemdinli), 1’inci Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk 7’nci Komando Tugay Komutanı (Sakarya), Tuğgeneral Ercan Pürsünlü 17’nci Komando Tugay Komutanı (Trabzon), Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç 41’inci Komando Tugay Komutanı (Kırklareli); Tuğgeneral Mustafa Enis Koç 49’uncu Komando Tugay Komutanı (Bingöl), Tuğgeneral Halil Soysal Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanı oldu. Denizli 11’inci Tugay Komutanı Tuğgeneral Çetin Köklü ise yerinde kaldı.

Teröre karşı yeni A Takımı


'DENİZ'İN KUMPAS MAĞDURLARI
FETÖ’nün kumpas davalarının mağdurları Tümamiral İbrahim Özdem Koçer Amfibi Görev Grup Komutanı, Tuğamiral Berker Emre Tok Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı, Tuğamiral Hasan Özyurt Güney Görev Grup Komutanı, Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit Sualtı Taaruz Komutanı (devam), Tuğamiral Ercan Kireçtepe İskenderun Deniz Üs Komutanı oldu.

BALYOZ'DAN HAREKÂT BAŞKANLIĞINA
TÜMGENERAL rütbesine yükseltilen Ahmet Ercan Çorbacı, Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinde kaldı. Genelkurmay Genel Sekreterliği’ne Tuğgeneral Mehmet Özeren getirildi. Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı’na, Genelkurmay Harekât Başkanı Korgeneral Kemal Yeni 3’üncü Kolordu Komutanlığı’na (İstanbul), Tümgeneral Veli Tarakçı 9’uncu Kolordu Komutanlığı’na (Erzurum), FETÖ’nün Balyoz kumpası mağduru olan Tümgeneral Levent Ergün de Genelkurmay Harekât Başkanlığı’na getirildi. Fort Worth’de ilk F-35’in banttan çıkma törenine katılan Hava Tümgeneral Reha Ufuk Er de Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı oldu.

YUVAYA DÖNDÜ ÜS KOMUTANI OLDU
Tümgeneralliğe terfi eden Rafet Dalkıran İzmir’deki 2. Ana Jet Üs Komutanı oldu. Hava Harp Okulu Komutanlığı’na Tuğgeneral Erdoğan Gür atanırken, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na Tuğgeneral Ali Özmen, 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na Tuğgeneral Tansel Çokuysal getirildi. Çokuysal, ‘yuvaya dönüş’ kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na dönen isimler arasında yer almıştı. YAŞ’ta tuğgeneralliğe yükseltilen Selim Karsavuranoğlu 7’nci Ana Jet Üs Komutanı olurken 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na ise Tuğgeneral Ersin Eser getirildi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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