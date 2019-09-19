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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
19.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Teröre karşı en güçlü ses

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Teröre karşı en güçlü ses

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

“(Diyarbakır anneleri) Türkiye’deki en ufak gelişmeyle ilgili olarak geniş geniş yer veren bazı yabancı basın yayın organlarının bu annelerin ortaya koyduğu duyarlılığa ve duruşa bu kadar sessiz kalması dikkat çekici bir meseledir. Bu tablo karşısında vicdanı bir duruş göstermesi gerekenlerin hükümeti, devleti suçlamak gibi bir gayret içine girmeleri son derece yanıltıcı ve eyleme gölge düşürücüdür. Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, aslında bütün dünya üzerinde de teröre karşı yükselen en güçlü sestir. Bu mücadele saygın, ahlaki bir mücadeledir.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI’

Türkiye ABD ilişkileri hiç gündemden düşmüyor. Genelde bu konular gündeme getirilirken bazı odakların negatif olarak gündeme aldığını görüyoruz. Suriye konusunda anlaşamadığımız pek çok konu vardır fakat müzakerelerle çözüm üretmeye çalışıyoruz. (Erken seçim) Vatandaşımızın beklentisi reformların yapılması, erken seçim gündemi bizim gündemimizde yok. (Türkiye-Suriye ilişkileri) Kendi halkına karşı silah çekmesi, kendi halkına kimyasal silah kullanması çok normalmiş gibi de Türkiye ilişkilerini düzeltsin deniyor. Bunları yaparken neden Türkiye’nin tavrı değişsin deniyor. Ortadaki tablo değişsin ki biz de adımlarımızı atalım.

(Tank palet fabrikası) Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kararname arasındaki farkın bilinmesi gerekir. Bu gizli bir kararname değildir, bir Cumhurbaşkanlığı kararıdır. Cumhurbaşkanlığı kararının birçoğu yayınlanmayabiliyor, bu da öyle bir karardır. Tank Palet fabrikası konusunda gizli saklı bir şey yok. Tesisin mülkiyeti devlette kalacaktır, kimseye devredilmeyecek.” 

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