‘Terörden tutuklu sayısı 44 bin 930’
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, terör suçları nedeniyle tutuklu ve hükümlü sayısının iddia edildiği gibi 150 binleri bulmadığını, terör suçundan toplam 44 bin 930 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu açıkladı. Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gül, FETÖ/PDY terör örgütünden 31 bin 442, PKK’dan 9 bin 731, DEAŞ’tan 1150 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu bildirdi.
‘CEZAEVİNDE ÇIPLAK ARAMA’ İDDİASI
HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, “Ben bizzat cezaevinde çıplak aramanın, süngerli odada gardiyan işkencesinin, yediğiniz yemekten çıkan fare kuyruğunun ne demek olduğunu biliyorum. Adalet konusunda konuşurken lütfen binalardan, ek yapılardan, şundan bundan, personelden bahsederken bu insan hakları ihlallerinden de bahsedin. Özellikle vekil olduğum bölgenin cezaevlerinde onur kırıcı çıplak arama dayatılıyor, devam ediyor, tecrit uygulamasına insanlar maruz bırakılıyor, infaz koruma memurlarının baskıcı tutumları devam ediyor. 80 yaşındaki Sise Bingöl’ün cezaevinde yatamaz olduğu tıbbi kayıtlarla belgelenmiş olduğu halde cezaevinde. Kitap sınırlaması getiriliyor, cezaevleri ağzına kadar dolmuş durumda. Dedim ya, ben cezaevlerini gördüm, hariçten gazel okumuyorum yani bugün cezaevlerinden yükselen feryadın önemini herkes görmeli” dedi.
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