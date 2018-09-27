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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
27.09.2018 - 21:25, Son Güncelleme:

Terör tazminatına ‘10 bin lira fahiş’ itirazı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Terör tazminatına ‘10 bin lira fahiş’ itirazı

Güvenpark’taki terör saldırısında yaralanan Cuma Tuncer’e ‘duyduğu elem ve ıstırabın karşılığı’ olarak 10 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi. İçişleri Bakanlığı ise bu miktarı ‘fahiş’ bularak sebepsiz zenginleşmeye neden olacağı gerekçesiyle itiraz etti.

DAVA dosyasına göre, Cuma Tuncer, 13 Mart 2016 tarihinde terör örgütü PKK’nın Ankara Güvenpark’ta düzenlediği canlı bomba saldırısı sırasında yaralandı. Tuncer’in, patlamada idarenin hizmet kusuru olduğunu savunarak, manevi yıkım ve oluşan zararının karşılanması için yaptığı başvuruyu İçişleri Bakanlığı reddetti. Tuncer, avukatı Sercan Aran aracılığıyla, İçişleri Bakanlığı’nın ret kararının iptali ve 20 bin TL tazminat talebiyle Ankara 17. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, yaptığı yargılama sonucunda Tuncer’e 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Geçen temmuz ayında taraflara tebliğ edilen kararda, hükmedilen tazminat miktarının ise davacının patlama sonrası yaralanması, 2 ay süre ile tedavi altında bulunması ve olay nedeniyle duyduğu elem ve ıstırabın karşılığı olduğu belirtildi.

Bakanlık, Tuncer’e verilen tazminat bedeline itiraz ederek, kararı temyiz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne 27 Ağustos 2018 tarihinde verilen itiraz dilekçesinde özetle şöyle denildi: “Manevi tazminat şahısların manevi varlıklarında uğranılan tecavüz dolayısıyla ile duyulan derin elem ve acının hafifletilmesi için ödenen sembolik meblağlardır. Tazminatın sebepsiz zenginleşme aracı yapılmayacağı hukuk sisteminde yerleşik bir kuraldır ve yargı içtihatları ile sabittir. Manevi tazminat gerçekte bir tazmin aracı değil bir tatmin aracıdır. Olayın ağırlığına idarenin olaydaki kusuruna göre hâkim tarafından belirlenir. Anılan nedenlerle ilk derece mahkemesinin 10 bin TL manevi tazminat hükmü fahiş olup, günümüz koşullarında sebepsiz zenginleşmeye yöneliktir.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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