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    Terör örgütünün İstanbul Anadolu Yakası sorumlusu yakalandı

    Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
    04.07.2018 - 15:25 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü DHKP-C’nin İstanbul Anadolu yakası sorumlusu olduğu öne sürülen bir kişi İzmir’de yakalandı.

    Fotoğraf: Arşiv

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yaptığı çalışmalarda İstanbul Anadolu  yakası sorumlusu olduğu öne sürülen Musa K.’nın İzmir’de olduğunu belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler, İzmir’de geçtiğimiz günlerde düzenlediği operasyonda Musa K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

    Şüpheli Musa K., Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek ifadesi alındı. Musa K.’nın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli Musa K. çıkartıldığı mahkeme tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklandı.

    Etiketler: dhkpc , Gözaltı , son dakika , haberler
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