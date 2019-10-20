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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE (DHA)
20.10.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Terör örgütünün hain planı ortaya çıktı! 6 kamyonla geldi

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Terör örgütünün hain planı ortaya çıktı! 6 kamyonla geldi

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan ve ABD’nin girişimiyle tanınan 120 saat süreyle geri çekilmeye başlayan terör örgütü PKK/YPG’nin kimyasal saldırı oyununu devreye sokmak için çalışma yürüttüğü saptandı. Örgütün kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye’yi suçlamayı hedeflediği belirlendi. Türk istihbarat birimleri, Irak’tan yola çıkarılan terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahların taşındığı 6 kamyonun Semelka bölgesinden Suriye’nin Kamışlı bölgesine geçtiğini saptadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, beraberinde Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat’ın doğusundaki yerleşim alanlarını işgal eden ve tüm çağrılara karşın silah bırakmayan terör örgütü PKK/YPG’nin tehdidini sonlandırmak için 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Karadan ve havadan yapılan harekat kapsamında Suriye’nin Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy, teröristlerden arındırıldı. Meskun mahal operasyonları devam ederken, Türkiye’nin bölgede kimyasal silah kullanacağı algısı ile uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalışan terör örgütünün iftirası, üst düzey yetkililer tarafından yalanlandı. İstihbarat birimlerinin aynı süreçte terör örgütünün kendisinin kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye’yi suçlayacağı saptanarak, kamuoyu aydınlatıldı.

Bu sırada terör örgütünün baskısı ve çağrılarının ardından ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucu başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı’na 5 gün ara verildi. Türkiye ise teröristlerin güvenli bölgeden çekilmelerine yönelik imkanları sağladı. Ancak teröristler, harekata verilen arayı ihlal edip, saldırılar düzenleyerek bir askeri şehit etti.

KİMYASAL SİLAHLAR IRAK’TAN 6 KAMYONLA GELDİ

Tel Abyad ve Resulayn’dan çekilmeyi sürdüren terör örgütünün bir yandan ise kimyasal silah kullanımı konusundaki hain planını yeniden devreye soktuğu belirlendi. İstihbarat birimlerinin edindiği bilgilere göre terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahlar, Irak’tan 6 kamyona yüklenerek Semelka Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçiş yaptı. Suriye’de teröristlerin işgali altında bulunan Kamışlı bölgesine getirildiği belirlenen kimyasal yüklü kamyonlar ile yapılması planlanan olası saldırının engellenmesine yönelik girişimler başlatıldı. Teröristlerin sahnelemek istediği ve sivillerin katledilmesini hedefleyen kimyasal saldırı oyununun bertaraf edilmesi konusunda Türkiye, ABD’li askeri yetkilileri uyardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri de kimyasal silah yüklü kamyonların Kamışlı’dan terörden arındırılan Resulayn bölgesine getirilmesinin önlenmesine yönelik izleyebileceği güzergahta gerekli tedbirleri aldı.

SINIRDA YOĞUN ÖNLEM

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbeler alan terör örgütü PKK/YPG’nin 120 saatlik süreçte çekilmesini tamamlaması beklenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında teyakkuz halini sürdürüyor. Teröristlerin olası saldırılarına karşı alarm durumunda olan TSK birlikleri sınır hattında zırhlı araçlarla eli tetikte görev yapıyor. Harekat kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn’da ise TSK ve SMO askerleri meskun mahal operasyonu kapsamında tuzaklanmış patlayıcı arama ve imha çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

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