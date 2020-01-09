Terör örgütüne büyük darbe: MİT ve TSK Kandil’de vurdu

MİT’in takibinde olan Esme Erat’ı etkisiz hale getirmek için, geçtiğimiz yıl eylül ayının sonuna doğru Kandil’de özel bir operasyon düzenlendi. MİT ve TSK’nın ortaklaşa yaptığı operasyonda, Esme Erat ve şoförü Zilan Kobani kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.

ÇEKİRDEK KADRODAYDI

Terörist Esme Erat’ın 1965 doğumlu olduğu, PKK’ya 1989’da Diyarbakır kırsalında katıldığı belirlendi. 1993’te Almanya’dan Suriye’deki terör kamplarına geçerek Abdullah Öcalan tarafından siyasi ve askeri eğitime alınan Esme Erat, o dönem PKK’lı kadın teröristlerin çekirdek kadrosu içinde yer aldı. 2014-15’te PAJK koordinasyon sorumluluğuna getirilen teröristin 2018’de PAJK Mahmur-Kandil koordinasyon sorumlusu olduğu öğrenildi.