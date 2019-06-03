Son dakika! Terör örgütüne büyük darbe... Bakanlık detayları paylaştı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ”İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Mayıs ayında 6’sı büyük 47’si orta çaplı 11 bin 971 operasyon yapıldı. Bunlarda mavi kategoride aranan 3, turuncuda 4, gride 9 bulunan toplam 141 terörist etkisi hale getirildi. Bunlardan 16’sı sözde yönetici konumunda” ifadelerini kullandı.
Sözcüsü Çataklı, geçen ay siber suçlarla mücadelede kapsamında 4 bin 959 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, 2 bin 295 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.
Çataklı ayrıca, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin 398 kişi" dedi.
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