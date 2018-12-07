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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.12.2018 - 17:45, Son Güncelleme:

Terör örgütüne büyük darbe

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Terör örgütüne büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içerisinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarında 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, bu kapsamda 30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli, Şanlıurfa ve Şırnak’ta yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre icra edilen operasyonlarda yurt dışında 32 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 asker yaralandı. Ayrıca teröristler tarafından kullanılan 39 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda 2 Aralık tarihinde Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç’te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin ikincisi de tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç’te 3 Aralık'ta müşterek birleşik devriye faaliyetlerinin beşincisini icra etti.

Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen iş birliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edileceği belirtildi. 

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