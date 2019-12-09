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Uğur ERGAN / ANKARA
09.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Terör örgütünden alındı... Artık ‘Barış’ın hizmetinde

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Terör örgütünden alındı... Artık ‘Barış’ın hizmetinde

SURİYE’nin kuzeyinde 4.5 yıl terör örgütü PKK/YPG’nin elinde kaldıktan sonra geri alınan Tişrin Barajı’ndan Barış Pınarı harekât bölgesine elektrik verilmeye başlandı. Tişrin Barajı’ndan Tel Abdyad ve Resulayn merkezlerine de elektrik sağlanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, M 4 karayolunun güneyini ve Barış Pınarı harekât bölgesini besleyen Mabruka’daki elektrik trafosunun onarımı tamamlandı. Trafonun kullanılır hale gelmesinden sonra bölgeye Tişrin Barajı’ndan elektrik verilmesi için Türk ve Rus askeri makamlarının Ayn İsa’da yaptıkları görüşmeler dün olumlu sonuçlandı. Görüşmenin ardından Türkiye’nin onardığı Mabruka’daki trafoya Tişrin Barajı’ndan elektrik verilmeye başlandı. Böylece Tel Abyad kırsalı uzun bir aradan sonra elektriğe kavuşmuş oldu.

SUYA DA KAVUŞTULAR

Bölgede elektriğin yanı sıra su sorunu da büyük ölçüde giderilmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili, “Allouk Su Tesisi’nde bulunan 30 kuyudan 26’sı onarılarak gerek Barış Pınarı harekât bölgesi, gerekse Haseke, Derbesiye ve kırsal alanlarının su ihtiyaçları karşılandı” açıklaması yaptı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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