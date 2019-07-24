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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.07.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Terör örgütündeki çözülmeyi tek tek anlattılar

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Terör örgütündeki çözülmeyi tek tek anlattılar

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, terör örgütü PKK'da güven sorununun yaşandığını, verilen talimatların şüpheyle karşılandığını ve büyük bir çözülüşün yaşandığını anlattı. 

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da ilçe kırsalında PKK'lı 2 teröristin silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu belirtildi.

Teröristlerden birinin 1 Temmuz 2017'de Özalp AK Parti Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin öldürülmesi ve 21 Haziran 2018'de Saray ilçesinde 2 teröristin yaralı ele geçirildiği jandarma devriyesine silahlı saldırı olaylarının faillerinden biri olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerle yapılan ilk mülakatta, teröristler arasında güven sorununun olduğu, sorumlu düzeydeki teröristlerin talimatlarının şüphe ile karşılandığı, morallerinin bozuk olduğu, daha önceden sürekli gruplara talimat veren örgüt yöneticilerinin sesinin uzun zamandır duyulmadığı, yöneticilerin firar ettiğine inandıkları, bu bağlamda, teröristlerin teslim olmaları halinde işkence ve kötü muameleye uğradığı, propagandalarının artık örgüt çevrelerince kabul görmediği, örgüt mensuplarının büyük bir kısmında örgütten ayrılma ve güvenlik güçlerine teslim olma eğiliminin son dönemde arttığı öğrenilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların halkın desteğiyle kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı.

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