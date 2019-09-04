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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
04.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Terör örgütü YPG ve ÖSO arasında çatışma: TSK Tel Rıfat’ı ‘Fırtına’ ile vurdu

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Terör örgütü YPG ve ÖSO arasında çatışma: TSK Tel Rıfat’ı ‘Fırtına’ ile vurdu

SURİYE’de rejim güçlerinin tek taraflı ateşkesinden sonra İdlib’de saldırılar geçen haftaya göre azalırken, bu kez Fırat Kalkanı ile Tel Rıfat bölgeleri sınır hattında Türkiye’nin destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle terör örgütü PYD/YPG unsurları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, terör örgütü PYD/YPG güçleri Azez’in güneyindeki Meranaz köyünden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteklediği ÖSO hâkimiyetindeki Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulundu. Terörist grubun fark edilmesi sonucu ÖSO ve PYD/YPG arasında ağır makineli silahların da kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda bir ÖSO mensubunun öldüğü, ikisinin de yaralandığı bildirildi.
PYD/YPG saldırılarının Fırat Kalkanı bölgesinin yanı sıra Zeytin Dalı harekât bölgesini de hedef alarak artması üzerine dün sabaha karşı her iki bölgede konuşlu Türk topçusu terörist mevzilerini vurmaya başladı. 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüslerinin ateşlenmesi sonucu Tel Rıfat’tan yapılan saldırılar kesildi. Yerel kaynaklar, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinden göç etmek zorunda kalanların kaldığı Azez’deki çadır kentte de yangın çıktığı bilgisini verdi. Yangında en az 40 çadır kül oldu.

Muhalifleri hedef alan saldırıların geçen haftaya göre azaldığı İdlib’de binlerce kişinin beklediği yardımın da bölgeye ulaştırılmaya başladığı belirtildi. Yerel kaynaklara göre uluslararası kuruluşlardan oluşan Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki yaklaşık 40 araçlık insani yardım konvoyu Cilvegözü’nden İdlib’e girdi.

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