Terör örgütü YPG ve ÖSO arasında çatışma: TSK Tel Rıfat’ı ‘Fırtına’ ile vurdu
SURİYE’de rejim güçlerinin tek taraflı ateşkesinden sonra İdlib’de saldırılar geçen haftaya göre azalırken, bu kez Fırat Kalkanı ile Tel Rıfat bölgeleri sınır hattında Türkiye’nin destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle terör örgütü PYD/YPG unsurları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, terör örgütü PYD/YPG güçleri Azez’in güneyindeki Meranaz köyünden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteklediği ÖSO hâkimiyetindeki Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulundu. Terörist grubun fark edilmesi sonucu ÖSO ve PYD/YPG arasında ağır makineli silahların da kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda bir ÖSO mensubunun öldüğü, ikisinin de yaralandığı bildirildi.
PYD/YPG saldırılarının Fırat Kalkanı bölgesinin yanı sıra Zeytin Dalı harekât bölgesini de hedef alarak artması üzerine dün sabaha karşı her iki bölgede konuşlu Türk topçusu terörist mevzilerini vurmaya başladı. 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüslerinin ateşlenmesi sonucu Tel Rıfat’tan yapılan saldırılar kesildi. Yerel kaynaklar, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinden göç etmek zorunda kalanların kaldığı Azez’deki çadır kentte de yangın çıktığı bilgisini verdi. Yangında en az 40 çadır kül oldu.
Muhalifleri hedef alan saldırıların geçen haftaya göre azaldığı İdlib’de binlerce kişinin beklediği yardımın da bölgeye ulaştırılmaya başladığı belirtildi. Yerel kaynaklara göre uluslararası kuruluşlardan oluşan Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki yaklaşık 40 araçlık insani yardım konvoyu Cilvegözü’nden İdlib’e girdi.
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