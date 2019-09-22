Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde 'bayrak' oyunu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTerör örgütü YPG/PKK'nın sözde 'bayrak' oyunu
GeriGündem Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde 'bayrak' oyunu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
22.09.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde 'bayrak' oyunu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde 'bayrak' oyunu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırında işgal ettiği Tel Abyad ilçesindeki bayrağını, kendine bağlı sözde askeri meclisin bayrağıyla değiştirdi.

Tel Abyad’da kent merkezinden elde edilen yeni görüntüde, Türkiye’nin baskıları sonucu, YPG/PKK'lı teröristlerin ilçe merkezinde bayrak değiştirme oyununa gittiği görüldü.

Çekimlerde, teröristlerin daha önce kent merkezinde göndere çektiği büyük boy YPG/PKK bayrağının yerinde, şu an yine örgüte bağlı olan sözde askeri meclis bayrağının bulunduğu fark ediliyor.

ÖRGÜTÜN MECLİSİ

Türkiye ile ABD arasında çalışmaları devam eden güvenli bölge faaliyetleri kapsamında devriyeler sürerken, terör örgütü Tel Abyad ilçesindeki varlığını sürdürüyor.

Örgütün varlığı, kendisine bağlı sözde askeri meclis ile kent merkezindeki silah depoları, meskun mahal hazırlıklarına meclis görünümü altında devam ediyor.
ABD desteğini almaya devam eden örgütün kentlerde ilan ettiği askeri meclisler ise üniforma ve bayrak değiştiren örgüt üyelerinden oluşuyor.
YPG/PKK, işgal ettiği Tel Abyad'da örgüte bağlı sözde askeri meclisleri geçen haziran ayında SDG'ye devretmiş gibi göstererek varlığını sürdürme kararı almıştı.

Terör örgütü YPG/PKKnın sözde bayrak oyunu

Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'da 2 Kasım 2018'de YPG/PKK’nın ilçe merkezinde büyük bir direğe asılı olan bayrağı ile kontrol noktasındaki barınaklarının tepesinde yer alan sözde Kürdistan bayrağını görüntülemişti.

YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirdiğini duyurmuştu.
PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgütle iş birliğine kılıf bulmak amacıyla SDG ismini vermişti. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

Terör örgütü YPG/PKKnın sözde bayrak oyunu

ÖRGÜTÜN İLÇEYİ İŞGALİ

YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini Haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti.
Mevziler ve tüneller hariç, yalnızca Tel Abyad kent merkezi ile doğu ve batısında 30 kadar noktada YPG/PKK'lı teröristler konuşlu.

YPG/PKK'nın Tel Abyad'ın çevresindeki birkaç köyde askeri varlığını yerel meclislere devrettiği yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmıyor. Örgüt, askeri üniformalarını çıkarmış çok sayıda mensubunu sözde meclislere yerleştirmiş durumda. Örgüt, işgal ettiği alanlarında yönetimi bölge halkında gibi göstermek için sivil ve askeri meclisler kuruyor.

Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçede halk üzerindeki baskısı sürüyor.
Rakka'ya bağlı ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut. Teröristler, buradaki Türkmen köylerini "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle zorla boşaltmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’ye hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, "Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hiçbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz.” demişti.
Erdoğan, geçen çarşamba yaptığı açıklamada da, güvenli bölge meselesi için “İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız." ifadelerini kullanmıştı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Neslican son yolculuğuna uğurlandı
Muğla'da dehşet anları! Seyirciyi hastanelik etti...
‘Oğlunu götürdük, PKK’ya verdik dediler…’
Cephaneliği böyle yağmalamışlar! Şok görüntüler ortaya çıktı...