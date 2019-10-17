Terör örgütü şokta! Desteklerini çektiler, 600 terörist firar etti...
Barış Pınarı Harekatının ardından bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya başlandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü ile birlikte hareket eden bazı Arap aşiretleri YPG terör örgütüne olan desteğini çekmeye başladı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden bazı Arap aşiretlerinin de örgüte olan desteğini çekmeye başladığı tespit edildi.
Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği tespit edilirken, Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti.
Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin, Haseke'de eylem yaptırarak, "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle