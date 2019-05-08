Terör örgütü propagandasından ceza
Gazeteci Hasan Cemal, T24.com.tr’de 2015’te yayınlanan “Silvan’dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar ki...” başlıklı yazısı ile “PKK terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti, Cemal’e verilen hapis cezasının günlüğü 30 TL’den 3 bin 360 TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti. İstanbul 36’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada son savunmasını yapan Cemal, “Meslek hayatım boyunca hiçbir zaman propaganda gazetecisi olmadım. Her zaman barışı savundum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.
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