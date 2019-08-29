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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mücahit YOLCU- Selim KAYA/MARDİN, (DHA)
29.08.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu sürüyor

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Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu sürüyor

İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla başlatılan 'Kıran-2' operasyonu kapsamında belirlenen terör hedefleri ateş altına alınıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü Şırnak, Hakkari ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran' operasyonunu sürerken 27 Ağustos saat 20.00'de Mardin, Şırnak ve Batman illerini kapsayacak şekilde 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. Irak'ın yanı sıra Suriye sınırını da kapsayan ve PKK'lı teröristlerin kış üstlenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla başlatılan operasyonu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından sevk ve idare ediliyor.

Jandarma özel hareket ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının yer aldığı 1750 personelden oluşan 117 timin yer aldığı operasyona ATAK helikopterleri ateş desteği veriyor. Karadan mayın arama köpekleri eşliğinde arazi araması yapan timler, Bogak Dağı kırsalında insansız hava araçlarıyla (İHA) belirlenen terör hedeflerini silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ateş altına alıyor.

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