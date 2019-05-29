Terör örgütü PKK’ya TSK ‘Pençe’si... Kuzey Irak’a karadan ve havadan harekât
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK’ya karşı son ayların en kapsamlı sınır ötesi harekâtını başlattı. Komandoların da katıldığı ‘Pençe’ adlı operasyon kapsamında Kuzey Irak’taki Hakurk bölgesinde bulunan terör kampları, sığınak ve barınaklar hedef alındı. Karadan ve havadan yapılan harekâtın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Irak Cumhurbaşkanı Salih’le İstanbul’da buluşmasından önce başlaması dikkat çekti.
TERÖR örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki yapılanmasına yönelik önceki gün akşam saatlerinde başlatılan ‘Pençe’ harekâtı, günler öncesinden en ince ayrıntısına kadar planlandı. Başta yerel kaynaklar olmak üzere değişik yöntemlerle toplanan istihbarat bilgileri ile insansız hava araçlarının (İHA) bölgede tespit ettikleri hareketlilik tek merkezde toplanarak, harekât planı belirlendi.
ÖNCE YUMUŞATMA ATIŞLARI
Kuzey Irak’ta Hakurk’ta teröristlerin yuvalandıkları yerlerle ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından harekât için düğmeye basıldı. ‘Pençe’ harekâtı, önceki gün akşam saatlerinde sınır hattında bulunan 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri ve diğer ateş destek unsurlarının ‘yumuşatma’ atışıyla başladı.
BAKAN VE KOMUTANLAR YÖNETTİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi’nden gece boyunca harekâtın sevk ve idaresini sağladı.
Harekâtın ilk aşamasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Fırtına obüsleri ve diğer ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri vurdu. Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Diyarbakır ve Malatya’daki ana jet üs komutanlıklarından kalkan 10’dan fazla F-16 ve F-4 savaş uçağı, daha önceden belirlenmiş barınakları, sığınakları ve mühimmat deposu olarak kullanılan mağaraları lazer güdümlü bombalarla imha etti.
TANKER UÇAĞI DA BÖLGEDE
Hava harekâtının uzun sürmesi nedeniyle bölge üzerinde bir tanker uçağı görev aldı. Böylece savaş uçakları üslerine dönmeden havadan yakıt ikmali yaparak görevlerini sürdürdü. Bölgeyi kapsayacak şekilde düzenli görev yapan havadan erken uyarı ve kontrol uçağı AWACS da harekâtı takip etti. Silahlı ve silahsız insansız hava araçları da (İHA-SİHA) harekâta destek verdi. İHA’ların harekâttan gönderdiği görüntüler komuta kontrol merkezinde komutanlarca değerlendirilip, gerektiğinde yeni hedeflere yönelik emir ve talimatlar verildi.
- MİLLİ Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Pençe Operasyon Planı kapsamında Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu” ifadelerini kullandı. Bakanlık, operasyonun başladığı saatten dün akşam 17.00’ye kadar 9 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
SİKORSKY’LER KOMANDO İNDİRDİ
- KARADAN ve havadan yapılan yoğun yumuşatma sonrası Sikorsky tipi helikopterler, gece de harekât yapabilecek donanıma sahip komanda tugaylarından timleri, bazıları 2 bin metre yükseklikte olan bölgelere indirdi. Komando timlerinin sızma harekâtına ATAK helikopterleri de atışlarla destek verdi. Ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu. Atışlar sonrasında bölgede izlenen patlamalar, mühimmat depolarının tam isabetle vurulduğunun göstergesi olarak değerlendirildi.
SURİYE’YE GİDEN DESTEĞE BÜYÜK DARBE
- GÜVENLİK uzmanları, ‘Pençe’ harekâtının terör örgütü PKK’nın Suriye ayağının Kuzey Irak’tan lojistik destek almasına da büyük darbe indireceği görüşünü dile getirdiler. Uzmanlar, yoğun hava harekâtı yapılmasının TSK’nın bölgede daha da derine ineceğinin, ileri aşamada hedefin Kandil de olabileceğinin göstergesi olduğunu savundu. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı:
ALAN HÂKİMİYETİ SAĞLANIYOR
“Irak’ın dağlık kesimlerinden sızan teröristler etki üretme gayreti içindeydiler. Bu etkinin kırılması lazımdı. Bu harekâtla işte tam da bu yapılıyor. Sadece terörist kovalamacası değil. Harekâtla aynı zamanda alan hâkimiyeti de üretiliyor. Bölge jeopolitiğiyle de ilgili bir harekât. Bence harekât İran ve ABD denkleminde, PKK’nın sadece Türkiye’de değil diğer hareket ve pozisyonları adına da çok önemli. Bu tür harekâtlar bölgede de etki üretebilir.”
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