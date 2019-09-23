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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.09.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK'nın hain planı deşifre edildi

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Terör örgütü PKK'nın hain planı deşifre edildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 45 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 21'inci günde de sürdürürken, terör örgütü PKK'nın hain bir plan hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı. Terör örgütünün kaçırarak Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki kamplarda eğitim verdiği çocuklarla mizansen video çekip, evlat nöbeti tutan aileleri katlanarak büyüyen ve Türkiye'nin dört bir yanından büyük destek gören eylemlerinden vazgeçirmeye çalışacağı öğrenildi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Bugün HDP il binası önündeki oturma eyleminde 45 aile ile 21'nci güne girildi.

ALGI OPERASYONU TUTMADI

Diyarbakır’daki eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, "Ailem beni zorla evlendirmek istediği için kaçtım" açıklaması yaptı. Terör örgütünün zorlamasıyla yapıldığı çok belli olan bu açıklamayı, başta HDP’liler olmak üzere bazı çevreler hemen sahiplendi. Mehmet Akar’ın nişanlısı da bu iddianın gerçeği yansıtmadığını, birbirlerini sevdiklerini söylemesine rağmen, aynı çevreler bu algı operasyonunu sürdürmeye devam etti.

ART ARDA EYLEMLER

Öte yandan terör örgütü PKK, kamuoyunda büyük destek bulan eyleme ilgiyi dağıtmak için bu süreçte birçok eyleme imza attı. İzmir, Antalya, Muğla gibi turizm kentlerindeki orman yangınlarını üstlenen terör örgütü PKK, İstanbul’da son 10 günde çıkan orman, fabrika ve gemi kundaklamalarını da kendilerinin yaptığını açıkladı. Terör örgütü, 12 Eylül günü kanlı eylemlerine bir yenisini ekleyerek, Kulp ilçesine bağlı kırsal Ağaçkorur mahallesi mevkiinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 7 işçiyi şehit etti.

KARA PROPAGANDA VİDEOSU HAZIRLADILAR

Tüm eylem ve saldırılara rağmen Diyarbakır anneleri, HDP İl Binasının önünden ayrılmayınca terör örgütü PKK, başka bir planı devreye sokmaya karar verdi. İstihbarat birimleri, bu konuda boş durmayacağını bildikleri PKK'nın, kaçırılan çocuklarla kara propaganda videosu çekip, örgütün yayın organlarında ve sosyal medyada yayınlayacağını tespit etti.

İstihbarat birimlerinden alınan bilgilere göre, eli kanlı örgüt, kaçırdığı çocukları, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde restoran, otel, kafe, eczane, mağaza ve alışveriş merkezleri gibi işyerlerinde görüntülemeye başladığı ve hazırlanan mizansene göre onlara, "Anne beni merak etme, ben gurbette para kazanmaya geldim. Rahatım iyi, para biriktiriyorum" gibi açıklamalar yaptırttığı öğrenildi.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ DEŞİFRE ETTİ

Terör örgütünün bu şekildeki videoları hazırladıktan sonra kendi kaynakları aracılığıyla sosyal medyadan yayınlatıp, annelerin eylemini bitirmeyi amaçladığını tespit eden istihbarat birimleri, bu hain planı da uygulamaya geçemeden deşifre etmiş oldu.

Hem Irak'ın kuzeyinde kesintisiz süren Pençe harekâtları hem de koordineli olarak Türkiye sınırı içindeki bölgelerde hava destekli harekâtlarla büyük darbeler yiyen PKK terör örgütünün çekeceği videolarla, örgüt içinde artan çözülmeleri de engellemeyi hedefliyor.

Terör örgütü PKK, ailelerinden kopararak eli kalem tutacak yaştaki çocukların ellerinde silah vererek kamplarda eğitiyor. Hem Birleşmiş Milletler raporlarında hem de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu raporlarında çok sayıda çocuğun PKK tarafından kaçırıldığı tespit edilmesine rağmen hain örgüt yalanlarını sürdürüyor.

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