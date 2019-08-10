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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.08.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK'nın iğrençliği cep telefonundaki resimlerde ortaya çıktı

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Terör örgütü PKK'nın iğrençliği cep telefonundaki resimlerde ortaya çıktı

Antalya'da silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları gerekçesiyle yakalanan 5 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin aralarında kullandıkları belirtilen "şifreli haberleşme tablosu" yer aldı. Her bir harfe karşılık gelecek şekilde bir emojinin belirlendiği tabloda "U" için gülen yüz, "Ü" için sevimli yüz, "W" için dolar, "Y" için beyzbol topu ve "Ş" için evrak çantası işaretlerinin kullanıldığı tespit edildi. İddianamede sanıklardan birinin cep telefonundaki incelemede resimler bölümünde kimlikleri tespit edilemeyen çok sayıda kadının yolda yürürken çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu kaydedildi.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanan tutuklu sanıklar F.T, S.K, Ş.D. ve K.S. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan R.S. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlamalarla 15 yıldan 36 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede, terör örgütünün şifreli haberleşme tablosunun deşifre edilmesine de yer verildi.

Sanıklarından ele geçirilen malzemelerin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemesinde tablet bilgisayardaki "dikkati çekenler" klasörünün içinde silahlı terör örgütü PKK/KCK üyelerine ait fotoğraflar ve bölgeye ait haritaların yanı sıra "şifre işaret tablosu"nun bulunduğu bildirildi.

Ele geçirilen notla ilgili çalışma yapıldığı belirtilen iddianamede, tablonun örgüt üyelerinin aralarında kullandıkları haberleşme ve kod tablosu olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Her harf ve rakam için bir emoji

İddianamede ayrıntıları yer alan şifre işaret tablosunun fotoğraflarında örgüt üyelerinin emoji kullanmaları dikkati çekti.

Her bir harfe karşılık gelecek şekilde bir emojinin yer aldığı tabloda "U" için gülen yüz, "Ü" için sevimli yüz, "W" için dolar, "Y" için beyzbol topu ve "Ş" için evrak çantası işaretlerinin kullanıldığı belirlendi.

Rakamlarla ilgili farklı emojilerin tanımlandığı tabloda "modem" kelimesi için "su engeldir", "el feneri" için "gemi", "broşür" için "liman", "virüs bulaştı" ifadesi için "not elimize ulaştı" yazıldığı bildirildi.

İddianamede sanıklardan birinin cep telefonundaki incelemede resimler bölümünde kimlikleri tespit edilemeyen çok sayıda kadının yolda yürürken çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu kaydedildi.

Telefonunda fotoğraflar bulunan sanığın soruşturma konusuyla ilgili olmamak kaydıyla "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu da işlediği belirtildi.

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