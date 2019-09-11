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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 23:07, Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK amatör kaleciyi kaçırdı! Acılı anne Galatasaray camiasına seslendi

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Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Süleyman Çetinkaya'nın annesi Galatasaray camiasından yardım istedi. Oğlunun en büyük hayalinin Galatasaray'da oynamak olduğunu söyleyen anne Fevziye Çetinkaya, "Onun en sevdiği şey Galatasaraydı, Galatasaray camiasına sesleniyorum. O sizden biriydi. Sizin bir evladınızdı. Onu dağa kaçırdılar, lütfen sesimizi duyun, bize destek olun, oğlumu birlikte kurtaralım.” dedi.

30 Ağustos 2019 günü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya amatör kaleciydi. En büyük hayali Galatasaray’da top oynamaktı. Gözü yaşlı annesi, Galatasaray camiasına seslendi: “O sizin bir evladınızdı, onu dağa kaçırdılar, ne olur bizim sesimizi duyun, bize destek olun, oğlumu terörün elinden kurtaralım.”

Oğlum kaleciydi, koyu bir Galatasaraylıydı, futbolcu olmak istiyordu. Onu elimizden alıp dağa götürdüler. Galatasaray camiasına sesleniyorum, taraftarlarına, futbolcularına sesleniyorum, ne olur sesimizi duyurun, daha 17 yaşında bir çocuk olan oğlumu kurtaralım terörün elinden.

Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemi devam ediyor. Eyleme katılan gözü yaşlı annelere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak 30 Ağustos 2019 günü dağa kaçırılan 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya’nın ailesi eyleme katıldı. Anne Fevziye Çetinkaya ve baba Süleyman Çetinkaya, HDP İl Binası önünde nöbete başladı.

TRT Kurdi ekibini evinde ağırlayan gözü yaşlı anne, oğlunun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu, kalecilik yaptığını, futbolcu olmak istediğini söyledi.

Oğlunun aniden ortadan kaybolduğunu belirten anne Çetinkaya şunları söyledi:

“Biz fakir bir aileyiz. Oğlumuza ayakkabı alacak paramız yoktu. Kaleciydi, top oynuyordu. Eldiven istemişti, onu bile alamamıştık. Oğlumu dağa kaçırdılar. O koyu bir Galatasaraylıydı. En büyük hayali kaleci olup, Galatasaray’da oynamaktı. Terörle, teröristle işi olmazdı. Oğlumu kaçırdılar, kandırdılar, götürdüler. Çocuğumun bulunmasını istiyorum, onu geri getirsinler. Onun en sevdiği şey Galatasaraydı, Galatasaray camiasına sesleniyorum. O sizden biriydi. Sizin bir evladınızdı. Onu dağa kaçırdılar, lütfen sesimizi duyun, bize destek olun, oğlumu birlikte kurtaralım.”

Anne ve babası çocuklarının bulunması için şimdi HDP Diyarbakır binasının önünde nöbet tutuyorlar. Gözü yaşlı anne, her gün oğlunun giydiği Galatasaray formasına sarılıp, gözyaşı döküyor.

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