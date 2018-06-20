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    Terör örgütü Menbiç'teki mevzileri terk etmiş

    AA
    20.06.2018 - 16:12 | Son Güncelleme:

    TSK'nın Münbiç'teki devriye güzergahında bulunan terör örgütü YPG'ye ait mevzi ve karakolların terk edildiği gözlendi.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin Münbiç'teki devriye faaliyetlerinin Türkiye ve ABD askeri yetkilileri arasında bugüne kadar çeşitli yer ve zamanlarda yapılan toplantılar doğrultusunda yürütülürken bugüne kadar icra edilen faaliyetler neticesinde devriye güzergahında bulunan YPG terör örgütü mensuplarının bulundukları mevzi ve karakolları terk ettiği gözlendi.

    AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Münbiç'te icrasına başlanan devriye faaliyetleri, Türkiye ve ABD askeri yetkilileri arasında, bugüne kadar çeşitli yer ve zamanlarda yapılan toplantılar doğrultusunda yürütülüyor.

    Bu kapsamda, mayıs başında her iki ülkenin ilgili karargah başkanları arasında yapılan görüşmenin ardından Türk ve ABD askeri yetkilileri arasında Ankara'da ilk koordinasyon toplantısı yapıldı. Daha sonra Türkiye ve ABD Genelkurmay Başkanları arasında 16 Mayıs 2018'te Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmede Münbiç Güvenlik Prensipleri konusunda mutabık kalındı. Bu görüşme sonrasında 12-13 Haziran'da Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, Stuttgart'taki ABD'nin Avrupa Komutanlığı Karargahı'nda uygulama hazırlık  toplantısı yapıldı. 

    AYRINTILAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ

    Faaliyetlere yönelik ayrıntılar her iki ülkenin askeri yetkililerince 17 Haziran'da gerçekleştirilen toplantıda gözden geçirildi ve uygulama aşamasına gelindi. Son koordinasyon toplantısında belirlenen esaslar doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018'de koordineli/bağımsız olarak bölgede başlatılan devriye faaliyetlerine devam ediliyor.

    Bugüne kadar icra edilen faaliyetler neticesinde devriye güzergahında bulunan YPG terör örgütü mensuplarının bulundukları mevzi ve karakolları terk ettiği gözlendi. Devam eden safhalarda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından müşterek devriye faaliyetlerine başlanması, müşterek devriyelerin Münbiç bölgesine yayılması, ABD yetkililerince YPG mensuplarından ağır silahların toplanması, Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesinin sağlanması, Türkiye-ABD tarafından ortak olarak teşkil edilecek yerel yönetim ve yerel güvenlik kuvvetlerince Münbiç’te huzur ve istikrar sağlanması" hedefleniyor.

     

     

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    Etiketler: Menbiç , TSK , son dakika , haberler
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