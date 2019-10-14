Fahrettin Altun: Terör örgütü kullanışlı olmaktan çıktı

HEDEF TERÖRİSTLERİ SINIRDAN UZAKLAŞTIRMA

Harekât niçin bu kadar gerekli hale geldi, zamanlamanın önemini anlatır mısınız?

Barış Pınarı harekâtı bugün gerekli hâle gelmedi. Obama yönetiminin PKK terör örgütünü silahlandırmaya karar verdiği günden beri gerekliydi. Zaten o günden itibaren güney sınırımızda terör koridoru oluşturulmasına engel olacağımızı söyledik. 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar bir gecikme oldu. Darbe girişimine katılan üniformalı teröristlerin bir kısmı, Suriye sahasından sorumluydu. 15 Temmuz’a kadar bu şahısların yanlış yönlendirme ve manipülasyonları yüzünden zaman kaybedildi. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin FETÖ virüsünden arındırılmasıyla birlikte gereken adımları hızla attık. Darbe girişiminden sadece birkaç hafta sonra Fırat Kalkanı harekâtı geldi. Zeytin Dalı Harekâtı ise terör koridorunun Akdeniz’e açılan kapısını ortadan kaldırdı. Şimdi kalan kısmı da temizliyoruz.

İpek ÖZBEY - İletişim Başkanı Fahrettin ALTUN

Operasyonun hedefleri neler?

Harekâtın öncelikli hedefleri, teröristleri sınırlarımızdan uzaklaştırarak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve ülkemizde yaşayan, örgütün tehditleri nedeniyle evlerine dönmeye korkan insanları vatanlarına kavuşturmaktadır. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için Fırat Nehri ile Suriye-Irak sınırı arasında 30 km. derinliğinde güvenli bölge oluşturmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu planın detaylarını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda açıkladı. Bu planı uygulamak için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.

Fırat Kalkanı, Afrin operasyonları boyunca Fırat’ın doğusuna girilmesi gerektiği dile getirildi, girdik. Burada operasyonun konjonktürel ve siyasi güçlüğü var mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kudretini aşan hiçbir saha ve hava koşulu olduğuna inanmıyorum. TSK dediğimiz zaman 2000 yıllık tarihe sahip, tüm dünyanın takdirini kazanmış, milletimizin göz bebeği olan bir kurumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ordumuzun kabiliyetlerine sonuna kadar güveniyoruz. Barış Pınarı harekâtı özelinde bir zorluktan ziyade hassasiyetten bahsedebiliriz. Harekât planlarımız özellikle sivillere en ufak bir zarar vermeyecek şekilde hazırlandı. Ayrıca tarihi eserlerin, kültürel ve dini merkezlerin, fiziki altyapının zarar görmemesi için azami gayret sarf edildi. Bölücü terör örgütü sivillere yönelik hassasiyetimizi suiistimal etmek için saldırılarını yerleşim yerlerinden sivil giyimli teröristler eliyle yapıyor. Dolayısıyla harekât sahasında gerçek sivillerle sivil görünümlü teröristleri ayırmamız gerekiyor. Ancak ordumuz bu engelleri aşacak güce sahiptir.

PKK/YPG teröristleri yıllardır kara gücü olarak işbirliği yaptığı ABD’den eğitim ve silah yardımı alıyor. Bu anlamda askeri zorluktan bahsetmek mümkün mü?

NATO’nun ikinci büyük ordusunu bir terör örgütüyle kıyaslamak abesle iştigal olur. PKK/YPG terör örgütünün gücü son yıllarda çok abartıldı. Kendini Pentagon propagandasına fazla kaptıranlar oldu. Hatırlayın, “Afrin Türklerin Vietnam’ı olacak” diyen yabancı gazeteciler, Türkiye’ye ders vereceğini iddia eden sözde komutanlar vardı. Neticeyi zaten biliyorsunuz. Aynı propaganda faaliyeti, PKK/YPG terör örgütünün DAEŞ terör örgütüne karşı en etkili kara unsuru olduğu iddiasını bir genel kabule dönüştürdü. Oysa dikkatli baktığınızda ilk aşamada Özgür Suriye Ordusu’na verilen destekle Obama yönetiminin PKK/YPG’li teröristlere sağladığı destek arasında uçurum var. Ilımlı muhaliflere Suriye’de dengeleri değiştirebilecek silah ve teçhizatın gidişi fiilen engelleniyordu. Bunu o dönemde ilgili birimlerde çalışan Amerikalılar söylüyor. Buna karşılık DAEŞ ile mücadele adı altında icra edilen faaliyetlerde hava gücünün tamamen devreye alındığını, Rakka gibi yerlerin nasıl bombalandığını hatırlayın. Sivil halkın burnu kanamadan, kahraman askerlerimizin hayatlarını mümkün mertebe tehlikeye atmadan en hızlı şekilde teröristleri sınırlarımızdan söküp atacağız.

Rusya Dışişleri Bakanı Suriye rejimiyle PYD arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. PYD yüzünü Esad rejimine çevirir mi?

PYD geçmişte defalarca rejime göz kırptı. Afrin’de rejime müdahale etmesi için yalvardıklarını hatırlayacaksınız. Ancak bu aşamada terör örgütü artık kullanışlı olmaktan çıkmıştır. Artık örgütün kimseye sunabileceği bir şey kalmamıştır. Suriye’de terör örgütlerinden medet umulan dönem, Türkiye tarafından bir daha açılmamak üzere kapatıldı.

YOLUMUZDAN ÇEKİLDİLER

Terör örgütü YPG, Batı devletlerinin bölgedeki askeri varlığını kendisine kalkan yapar mı?

Biz dost ve müttefik ülke askerlerinin burnunun bile kanamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Nitekim ABD ile yaptığımız görüşmelerde açıkça ifade ettik. “Ya bize destek olun ya da yolumuzdan çekilin” dedik. İkinci seçeneği tercih ettiler. Sahada askeri ve diğer personeli olan tüm ülkelere de aynı çağrıyı yapıyoruz. Ancak tercih elbette kendilerinindir. Neticede ulusal çıkarlarımız ne gerektiriyorsa o yapılır.

Operasyonun takvimi var mı?

Barış Pınarı harekâtı, Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarının güvenliğini tam olarak sağladığına ikna olana, elde edilen kazanımlardan tatmin olana kadar sürecek.

Sığınmacılar oluşturulacak güvenli bölgeye mi yerleştirecek?

Sınır ötesi operasyonla birlikte bölge teröristlerden temizlenecek. Ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacıların önemli bir bölümü harekât bölgesinden kaçmak zorunda kalan insanlar. Bunların arasında PKK terör örgütünün sapkın ideolojisini paylaşmadığı için sürgün edilen çok sayıda Kürt de var. Bu insanlar topraklarına dönmek, huzur içinde yaşamak istiyor. Güvenli bölgenin kurulmasıyla birlikte vatanlarına kavuşmaları mümkün hale gelecek.

Bir takım iç siyasi hesapların operasyonu acil hale getirdiği eleştirisine ne diyorsunuz?

Amerikalıların Soğuk Savaş döneminde kullandığı güzel bir söz var: “Parti siyaseti suyun kıyısında biter.” Yani milli çıkarların korunması noktasında siyasi hesaplar bir kenara bırakılır. Bunun Türkiye’de de geçerli olduğunu görüyorsunuz. Nitekim liderlerin neredeyse tamamı PKK terör örgütüne karşı icra edilen harekâtı desteklediklerini açıkladı. Aynı şekilde vatandaşlarımızdan gelen mesajlara baktığımızda toplumun ne kadar kenetlendiğini açıkça görebiliyoruz. Harekât nedeniyle kendi çıkarları zedelenenler bu tür iddialar ortaya atabilir. Bunlar ateş olsa cirmi kadar yer yakar.

KIRMIZI ÇİZGİ

Sahada ne yaşanırsa Türkiye’nin diplomatik anlamda başı ağrır? Operasyonun ilk gününde siviller öldürülüyor algısı yaratılmaya başlandı bile... Bu arada terör örgütü sivilleri hedef aldı, dünyanın neden sesi çıkmıyor?

Bizim siviller konusunda gösterdiğimiz hassasiyeti herkes biliyor. Öyle olmasa El Bab’ı hane hane temizlemek yerine Musul’da, Rakka’da yapıldığı gibi havadan bombardıman yapar geçerdik. Yani tek başına El Bab’ın terörden temizlenmesi bile Türkiye’nin nerede durduğunun göstergesidir. Öte yandan terör örgütünün sivil vatandaşlarımızın canına kastettiğini, gazeteci arkadaşlarımıza kasıtlı olarak ateş açtığını biliyorsunuz.

Türkiye operasyonda yalnız bırakıldı. Bunu göze almış mıydık?

Tarihin bazı kritik eşiklerinde her şeyi göze almanız gerekir. Kıbrıs Barış Harekâtı’nı düşünelim. O dönemde tepkileri düşünerek hareket etseydik bugün adada Türk varlığı olmayacaktı. Suriye’nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan terör koridoru da böyle bir kırmızı çizgidir. Hedeflerimize ulaşana kadar gereken her adımı atacağız. Elbette zor zamanlarda yanımızda duran Katar, Pakistan ve Azerbaycan gibi dost ve kardeş ülkeleri de unutmamız mümkün değil.

HESAPLARINI GÖZDEN GEÇİRECEKLER

Dünyada propaganda çarklarının YPG lehine nasıl çalıştığı malum. İletişim başkanı olarak buna karşı nasıl bir oyun planınız var?

Oyun planımızı bu aşamada açıklamam doğru olmaz. Ancak bu harekât için izleyeceğimiz strateji uzun zamandır kasamızda duruyordu. Çok boyutlu, çok kapsamlı bir hazırlık yaptık. Bu harekâtın asıl yükü, kahraman askerlerimizin omuzlarındadır. Biz onlara nasıl destek olabileceğimize bakıp, ona göre hareket ediyoruz. Dezenformasyonla mücadeleden yurtdışı temaslara kadar her alanda gereken adımları atıyoruz. Terör örgütü yıllardır sistematik olarak uluslararası kamuoyu nezdinde belirli bir yere konumlandırıldı. Yapılan çalışma neticesinde 40 yıldır terörle mücadele eden ülkemizde bile belirli kesimlerin kafa karışıklığı yaşadığına şahit olduk. Birileri çıkıp sırtımızı örgüte dayıyoruz açıklamaları yapabildi. Burada sabırlı davranmamız, örgütün gerçek yüzünün dünyaya gösterilmesinin zaman alacağını unutmamamız gerekiyor. Ancak işimiz bittiğinde bugün teröristleri savunanlar utanç duyacaklar.

YPG’nin PKK’nın Suriye kolu olduğu gerçeğini dünya kamuoyuna neden anlatamıyoruz, neyi anlamıyorlar?

Anlatılamayan veya anlaşılmayan bir şey yok. Bunu doğru tespit edelim. İdrak ve inkâr aynı şey değildir. YPG’nin, PKK terör örgütünün Suriye kolu olduğunu Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi siteleri kabul ediyordu. Obama yönetimi örgütü silahlandırmaya karar verince bu ifadeler apar topar silindi. Aynı şekilde bugün bizi işgalle, etnik temizlikle itham eden, yaptırımla tehdit eden Lindsey Graham gibi isimler, kendisini Türk bakan olarak tanıtan Ruslarla konuşurken her şeyi olduğu gibi anlatabiliyor. Basına kapalı görüşmelerde Amerikalılar, Avrupalılar bu gerçekleri kabul etmiyor mu sanıyorsunuz? Dolayısıyla burada Türkiye’nin eksik yaptığı bir şey veya bazı kesimlerin idrak sorunu yoktur. Amerikalılar açısından baktığımızda Amerikan çıkarları vardır. Gerçeklerin işlerine gelmesi ve gelmemesi konusu vardır. Sahadaki gerçekler ortadadır. Biz bu örgütü sınırlarımızdan söküp attığımızda hesaplarını yeniden gözden geçirmek mecburiyetinde kalacak.

DEAŞ’LILAR TÜRKİYE’YE İHALE EDİLMEDİ

Türkiye, Suriye’nin kuzey doğusundaki hapishanelerde tutulan DEAŞ’lı teröristlerin idamesini üstlenecek mi?

Öncelikle şu hususu açıkça ifade edeyim: Bu teröristlerin Türkiye’ye ihale edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bizim harekât bölgemizin sınırları bellidir. İlk aşamada 30 kilometre derinliğe ineceğimizi ifade ettik. Sürekli konuşulan büyük hapishane ve gözetim merkezleri bu alanın dışında kalıyor. Öte yandan hem sınırlarımızın içinde hem de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerinde binlerce DAEŞ teröristi demir parmaklıkların arkasında tutuluyor. Bunlara ek olarak deradikalizasyon merkezleri var. Barış Pınarı sahasında DAEŞ’li terörist varsa bunları salıverecek hâlimiz yok. Diğer teröristlere nasıl muamele edeceksek onlara da aynı şekilde muamele edeceğiz. Ancak güvenli bölgenin dışında kalan bölgelerdeki teröristler bugünün konusu değil.

Tek başına DEAŞ’la mücadeleyi yürütme ve DEAŞ’lı kamplarının kontrolünü sağlama kapasitesine sahip miyiz?

Türkiye, Suriye krizinin başından beri terörle mücadele anlamında uluslararası toplumun önünde oldu. Yabancı terörist savaşçıların durdurulması için büyük çaba gösterildi. Teröristler bugün bizi eleştiren Avrupa ülkelerinden ellerini kollarını sallayarak geldiğinde onları tespit edip geri gönderen Türkiye oldu. İsim vermeyeyim ama o dönemde yakalayıp sınır dışı ettiğimiz yabancı savaşçıların birkaç ay sonra yeni pasaportlarla tekrar Türkiye’ye gelmeye çalıştığını gördük. Yaşanan olayları kamuoyuyla paylaşsak Avrupalı yetkililerin önemli bir bölümü sokağa çıkamaz. Aynı şekilde Avrupa’da yaşanan terör saldırılarının sorumlularını önceden tespit edip Avrupalı yetkilileri uyarmamıza rağmen hiçbir önlem alınmadığını hatırlayacaksınız. Fırat Kalkanı ile başlayan yeni dönemde bir yandan bu faaliyetler devam etti, diğer yandan Suriye sahasında muharip unsurlarımız görev yapmaya başladı. Türkiye gibi bu sürecin tamamında zaten başı çekmiş bir ülkenin kabiliyetlerinin veya niyetinin sorgulanmasını gülünç buluyorum.