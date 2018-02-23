DHKP-C'nin Türkiye Komite yöneticisi yakalandı

İstanbul'da, hakkında yakalama kararı bulunan, DHKP-C'nin Türkiye Komitesinin üst düzey yöneticilerinden M.A yakalandı. Örgüt içerisinde Devrimci İşçi Hareketi(DHİ) sorumlusu da olan M.A'nın sansasyonel bir eylem düzenleyecek örgüt üyeleriyle, yapılacak olan eylemle ilgili istihbarat, silah, mühimmat ve güvenli ev temini sağlayan kuryeler arasında bağlantıyı sağladığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürüttüğü çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan DHKP-C'nin Türkiye Komite üst düzey yöneticilerinden M.A'nın sansasyonel bir eylem hazırlığı içinde olduğu yönünde bilgi alındı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmalarda, M.A'nın izi bulunarak takibe alındı.

İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Operasyon Timleri, dün düzenledikleri operasyonla M.A'yı gözaltına aldı. Örgütün Devrimci İşçi Hareketi sorumlusu da olan M.A'nın başta İstanbul olmak üzere sansasyonel eylem düzenleyecek olan örgüt üyeleriyle, yapılacak olan eylemle ilgili istihbarat, silah, mühimmat ve güvenli ev temini sağlayan kuryeler arasındaki bağlantıyı sağladığı iddia edildi.







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