Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>DHKP-C'nin Türkiye Komite yöneticisi yakalandı

    DHKP-C'nin Türkiye Komite yöneticisi yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    23.02.2018 - 08:39 | Son Güncelleme:

    TERÖR örgütü DHKP-C’nin üst düzey yöneticilerinden M.A., İstanbul’da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

    İstanbul'da, hakkında yakalama kararı bulunan, DHKP-C'nin Türkiye Komitesinin üst düzey yöneticilerinden M.A yakalandı. Örgüt içerisinde Devrimci İşçi Hareketi(DHİ) sorumlusu da olan M.A'nın sansasyonel bir eylem düzenleyecek örgüt üyeleriyle, yapılacak olan eylemle ilgili istihbarat, silah, mühimmat ve güvenli ev temini sağlayan kuryeler arasında bağlantıyı sağladığı iddia edildi.

    DHKP-Cnin Türkiye Komite yöneticisi yakalandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürüttüğü çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan DHKP-C'nin Türkiye Komite üst düzey yöneticilerinden M.A'nın sansasyonel bir eylem hazırlığı içinde olduğu yönünde bilgi alındı.

    İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmalarda, M.A'nın izi bulunarak takibe alındı.

    İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Operasyon Timleri, dün düzenledikleri operasyonla M.A'yı gözaltına aldı. Örgütün Devrimci İşçi Hareketi sorumlusu da olan M.A'nın başta İstanbul olmak üzere sansasyonel eylem düzenleyecek olan örgüt üyeleriyle, yapılacak olan eylemle ilgili istihbarat, silah, mühimmat ve güvenli ev temini sağlayan kuryeler arasındaki bağlantıyı sağladığı iddia edildi.



     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: dhkp-c , üst düzey yönetici , istanbul , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri