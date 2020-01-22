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AA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 16:47,Son Güncelleme:/

Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Havsa ilçesi Çukurköy köyü yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki kontrollerde, terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen H.İ, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan uyruklu A.K. ve İ.K. ile bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen A.M. yakalandı.

Gözaltına alınan H.İ. Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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