Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Bursa'da yakalandı
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak sözde emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi bir kişinin merkez Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, sabah saaterinde yoğun güvenlik önlemleri altında eve operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütünün Suriye'nin Halep ile Deyrezzor bölge sorumlusu ve emir komutanı olduğu belirlenen İ.T., gözaltına alındı. İ.T.'nin, örgüt saflarında örgüt üyeleri ile birlikte çekilmiş fotoğrafları, dijital metaryaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T., Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
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