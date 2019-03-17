‘Terör örgütleriyle mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun’
CHP’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişe HDP oylarıyla seçilmiştir” diyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye sosyal medya hesabı Twitter’dan yanıt verdi.
Kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, hür iradesiyle oy kullanan herkesin oyuna talip olduğunu söyleyen Yavaş, “Herkes bilsin ki kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, Ankara’da hür iradesi kendi elinde olan her vatandaşımızın oyuna talibiz. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun” ifadelerini kullandı. Ardından yazılı açıklama da yapan Yavaş, karşılıksız senet iddialarına da yanıt vererek “Yeni ayak oyunları ve entrikalarla seçime ve Ankaralıların hür iradesine müdahale hazırlıkları söz konusudur. Her türlü yalan, iftira ve komploya rağmen, anketlere yansıdığı biçimde, aradaki farkın artık kapatılamayacak boyutlara ulaşmış olması, rakibimizi yeni arayışlara itmiştir. Bu komplolardan sonuç alınmasına ne biz ne de Ankara seçmeni izin verecektir. Yaptıklarını ve yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Onların seçimin gidişatını değiştirmek için kafalarındaki tuzaklar ne olursa olsun, hukukumuzu ve Ankaralının iradesini kimseye paspas ettirmeyeceğiz” dedi.
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