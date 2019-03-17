‘Terör örgütleriyle mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Terör örgütleriyle mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun’
GeriGündem ‘Terör örgütleriyle mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
17.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Terör örgütleriyle mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Terör örgütleriyle mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun’

CHP’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişe HDP oylarıyla seçilmiştir” diyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye sosyal medya hesabı Twitter’dan yanıt verdi.

Kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, hür iradesiyle oy kullanan herkesin oyuna talip olduğunu söyleyen Yavaş, “Herkes bilsin ki kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, Ankara’da hür iradesi kendi elinde olan her vatandaşımızın oyuna talibiz. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun” ifadelerini kullandı. Ardından yazılı açıklama da yapan Yavaş, karşılıksız senet iddialarına da yanıt vererek “Yeni ayak oyunları ve entrikalarla seçime ve Ankaralıların hür iradesine müdahale hazırlıkları söz konusudur. Her türlü yalan, iftira ve komploya rağmen, anketlere yansıdığı biçimde, aradaki farkın artık kapatılamayacak boyutlara ulaşmış olması, rakibimizi yeni arayışlara itmiştir. Bu komplolardan sonuç alınmasına ne biz ne de Ankara seçmeni izin verecektir. Yaptıklarını ve yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Onların seçimin gidişatını değiştirmek için kafalarındaki tuzaklar ne olursa olsun, hukukumuzu ve Ankaralının iradesini kimseye paspas ettirmeyeceğiz” dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Savaş çığırtkanlığı yapanların yeri bellidir' dedi ve mesajı verdi: Bedelini ödeyecekler

Yaya geçidinde facia: Yürek burkan kare

Lojmanda vahşet... Eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Korkunç iddia doğru çıktı... Engelli kadına cinsel istismar