Terör örgütlerine müsaade yok
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la da bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye’nin terör örgütü PYD/YPG konusundaki net duruşu ifade edilirken, sınırda hiçbir terör unsurunun varlığına müsaade edilmeyeceğinin kararlılıkla vurgulandığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Taraflar, Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını teyit etmiştir. İki taraf, Suriye içinden ve ötesinden kaynaklanan terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadele etme kararlılıklarını teyit etmiştir. Taraflar, Münbiç Yol Haritası konusunda yıl sonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmiştir. Münbiç Yol Haritası’ndaki diğer alanlara ilişkin müşterek planlama konusunda çalışmayı sürdürmek hususunda mutabık kalmışlardır.”
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